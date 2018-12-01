Анфису Чехову укусили за "пятую точку" во время фотосессии

Фотосессия Анфисы Чеховой проходила с очень симпатичным маленьким хищником породы кошачьих. Всё время львёнок пытался всячески добиться её единоличного внимания, покусывая ей колени, облизывая руки. А однажды ему даже удалось прикусить Анфису так, что она вскрикнула. Играющийся детёныш как-то извернулся и «приложил» свои зубы к попе звезды. Она ни в коем случае не осталась на «напарника» в обиде, ведь дети всегда остаются детьми. И не важно – человеческий это ребёнок или детёныш хищника, сделал он это не со зла, а от недостатка внимания и простого любопытства.Напомним, недавно в своём Instagram-аккаунте Чехова рассказала, какими прозвищами её наделяли в детстве. А также о том, как была недовольна своей излишней полнотой и вниманием мальчиков к своему немаленькому бюсту.