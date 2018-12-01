Анфису Чехову укусили за "пятую точку" во время фотосессии
Во время недавней фотосессии ведущую Анфису Чехову её «милый напарник» по съёмкам укусил за показавшуюся ему аппетитной «пятую точку». Во время проведения съёмок Анфиса не раз оказывалась укушенной и облизанной своим «напарником» - двухмесячным львёнком Джеком.
Фотосессия Анфисы Чеховой проходила с очень симпатичным маленьким хищником породы кошачьих. Всё время львёнок пытался всячески добиться её единоличного внимания, покусывая ей колени, облизывая руки. А однажды ему даже удалось прикусить Анфису так, что она вскрикнула. Играющийся детёныш как-то извернулся и «приложил» свои зубы к попе звезды. Она ни в коем случае не осталась на «напарника» в обиде, ведь дети всегда остаются детьми. И не важно – человеческий это ребёнок или детёныш хищника, сделал он это не со зла, а от недостатка внимания и простого любопытства.
Напомним, недавно в своём Instagram-аккаунте Чехова рассказала, какими прозвищами её наделяли в детстве. А также о том, как была недовольна своей излишней полнотой и вниманием мальчиков к своему немаленькому бюсту.
Фотосессия Анфисы Чеховой проходила с очень симпатичным маленьким хищником породы кошачьих. Всё время львёнок пытался всячески добиться её единоличного внимания, покусывая ей колени, облизывая руки. А однажды ему даже удалось прикусить Анфису так, что она вскрикнула. Играющийся детёныш как-то извернулся и «приложил» свои зубы к попе звезды. Она ни в коем случае не осталась на «напарника» в обиде, ведь дети всегда остаются детьми. И не важно – человеческий это ребёнок или детёныш хищника, сделал он это не со зла, а от недостатка внимания и простого любопытства.
Напомним, недавно в своём Instagram-аккаунте Чехова рассказала, какими прозвищами её наделяли в детстве. А также о том, как была недовольна своей излишней полнотой и вниманием мальчиков к своему немаленькому бюсту.