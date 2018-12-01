Западные СМИ сообщили о романе Риты Оры с Эндрю Гарфилдом





После того, как западные СМИ заговорили о романе Эндрю Гарфилда и Риты Оры, их близкие друзья подтвердили данную информацию. Поклонники знаменитой певицы знают, что она несколько месяцев назад разорвала отношения со своим возлюбленным Эндрю Уоттом. Но как сейчас стало известно, исполнительница не стала долго скучать, а уже закрутила роман с Эндрю Гарфилдом.Как сообщает источник, отношения между Эндрю Гарфилдом и Ритой Орой развиваются довольно стремительно. Также говорится, что исполнительница и главный герой фильма «Новый Человек-Паук» очень хотят проводить больше времени вместе. Но поскольку у них весьма плотные рабочие графики, это им удается с трудом. Сейчас преданные поклонники ждут, как на подобные заявления отреагируют Эндрю Гарфилд и Рита Ора. Но пока знаменитости никак не комментируют свой роман.