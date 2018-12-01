Украинский депутат Мосийчук предупредил россиян об опасности пересечения границы
Украинский депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук предупредил россиян об опасности пересечения границы. Поездки на Украину для жителей РФ чреваты серьезным риском, заявил эпатажный политик.
Мосийчук, слова которого цитирует портал «Слово и дело», заявил, что полностью поддерживает решение киевских властей о запрете въезда в страну мужчин-россиян возрастом от 16 до 60 лет. Более того, депутат лично от себя порекомендовал желающим пересечь границу с Украиной заранее подумать о возможных рисках и плачевных последствиях.
В Сети, между тем, остроумные интернет-пользователи с помощью фотожаб и ироничных картинок активно высмеивают решение Киева не впускать в страну мужчин из России.
Мосийчук, слова которого цитирует портал «Слово и дело», заявил, что полностью поддерживает решение киевских властей о запрете въезда в страну мужчин-россиян возрастом от 16 до 60 лет. Более того, депутат лично от себя порекомендовал желающим пересечь границу с Украиной заранее подумать о возможных рисках и плачевных последствиях.
В Сети, между тем, остроумные интернет-пользователи с помощью фотожаб и ироничных картинок активно высмеивают решение Киева не впускать в страну мужчин из России.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:14