Зарубежные звезды, покорившие сердца советских женщин
Главными героями в СССР называли комсомольцев, отважных революционеров и чекистов. Советские женщины не всегда следовали правилам и «отдавали» свои сердца зарубежным звездам.
Радж Капур
В конце 50-х в СССР появилось индийское кино. Фильм «Я бродяга» быстро завоевал популярность, чем обязан обаятельному актеру Раджу Капуру. Картину посмотрели 64 млн человек и это никого не удивляло, поскольку главный герой производил впечатления романтического, красивого и смешного парня, поющего незатейливые песни.
Ален Делон
О существовании Делона жители СССР узнали в 60-е. Актер считался «народным» до перестройки. Конечно, никто не присваивал ему официальных регалий, но даже в Политбюро лояльно относились к некоторым сыгранным им ролям. После дебюта фильма-легенды «Рокко и его братья» советские мужчины стали копировать его стиль одежды, особенно «болоньевый плащ».
Жан-Поль Бельмондо
В начале карьеры актеру с невыдающейся внешностью пророчили только роли глупых или душевнобольных персонажей. Знаменитость покорил всех умением выполнять любые трюки и быстро полюбился публике. Сильный, мускулистый, заботливый мужчина явно выигрывал перед уголовниками, которые доставались советским лаборанткам и дояркам.
Жан Маре
Жан Маре полюбился дамам после показа трилогии «Фантомас». Актер притягивал зрительниц милой улыбкой, статностью, солидным ростом. Советские мужчины, видя, как женщины смотрят на актера, стали копировать его прическу. После 80-х годов стало известно, что красавчик относится к сексуальным меньшинствам и всегда любил Жана Кокто.
Шарль Азнавур
Общительный и обаятельный кавказец с французским паспортом добился успеха у советских женщин своими разрывающими душу песнями о настоящей любви и невероятной энергетикой. По совету Эдит Пиаф актер избавился от горбинки на носу и стал походить на настоящего гражданина Франции.
Эрнест Хемингуэй
В годы СССР писатели всегда были на особом положении. Даже когда площади квартир сокращали до 12 квадратов на человека, они могли иметь в распоряжении личные кабинеты. Хемингуэй покорял женщин своей экстремальной и насыщенной жизнью: рыбачил, охотился, путешествовал, участвовал в двух мировых войнах.
Джон Леннон
Музыкант был любим женщинами всего мир. В СССР его не запрещали, но биография артиста была почти неизвестна. Редкие «неформалы» считали Леннона романтическим идеалом, а девушки, носившие фенечки, борцом и автором музыки, совершившей революцию.
Шон Коннери
Суперагента в Москве не знали даже в 70-е, поскольку фильм про британского шпиона, издевавшегося над КГБ, был под запретом. В эпоху видеомагнитофонов советские люди смогли по достоинству оценить и Рауля Амундсена, и полковника Арбэтнота, и Бонда.
Адриано Челентано
Некоторые фильмы и пластинки звезды были разрешены в Союзе, но бум начался после дебюта «Блефа». Потом в продаже появился альбом Soli, но окончательно женская половина населения сошла с ума после показа комедийной картины «Укрощение строптивого».
Микеле Плачидо
Народ узнал о существовании Плачидо в 1986 году, после премьеры фильма «Спрут». Популярными в один миг стали истории о мафии, музыка и комиссар Каттани, покоривший женские сердца. После экранного убийства полицейского интерес к сериалу пропал.
За границей показ продолжался до девятого сезона.
Радж Капур
В конце 50-х в СССР появилось индийское кино. Фильм «Я бродяга» быстро завоевал популярность, чем обязан обаятельному актеру Раджу Капуру. Картину посмотрели 64 млн человек и это никого не удивляло, поскольку главный герой производил впечатления романтического, красивого и смешного парня, поющего незатейливые песни.
Ален Делон
О существовании Делона жители СССР узнали в 60-е. Актер считался «народным» до перестройки. Конечно, никто не присваивал ему официальных регалий, но даже в Политбюро лояльно относились к некоторым сыгранным им ролям. После дебюта фильма-легенды «Рокко и его братья» советские мужчины стали копировать его стиль одежды, особенно «болоньевый плащ».
Жан-Поль Бельмондо
В начале карьеры актеру с невыдающейся внешностью пророчили только роли глупых или душевнобольных персонажей. Знаменитость покорил всех умением выполнять любые трюки и быстро полюбился публике. Сильный, мускулистый, заботливый мужчина явно выигрывал перед уголовниками, которые доставались советским лаборанткам и дояркам.
Жан Маре
Жан Маре полюбился дамам после показа трилогии «Фантомас». Актер притягивал зрительниц милой улыбкой, статностью, солидным ростом. Советские мужчины, видя, как женщины смотрят на актера, стали копировать его прическу. После 80-х годов стало известно, что красавчик относится к сексуальным меньшинствам и всегда любил Жана Кокто.
Шарль Азнавур
Общительный и обаятельный кавказец с французским паспортом добился успеха у советских женщин своими разрывающими душу песнями о настоящей любви и невероятной энергетикой. По совету Эдит Пиаф актер избавился от горбинки на носу и стал походить на настоящего гражданина Франции.
Эрнест Хемингуэй
В годы СССР писатели всегда были на особом положении. Даже когда площади квартир сокращали до 12 квадратов на человека, они могли иметь в распоряжении личные кабинеты. Хемингуэй покорял женщин своей экстремальной и насыщенной жизнью: рыбачил, охотился, путешествовал, участвовал в двух мировых войнах.
Джон Леннон
Музыкант был любим женщинами всего мир. В СССР его не запрещали, но биография артиста была почти неизвестна. Редкие «неформалы» считали Леннона романтическим идеалом, а девушки, носившие фенечки, борцом и автором музыки, совершившей революцию.
Шон Коннери
Суперагента в Москве не знали даже в 70-е, поскольку фильм про британского шпиона, издевавшегося над КГБ, был под запретом. В эпоху видеомагнитофонов советские люди смогли по достоинству оценить и Рауля Амундсена, и полковника Арбэтнота, и Бонда.
Адриано Челентано
Некоторые фильмы и пластинки звезды были разрешены в Союзе, но бум начался после дебюта «Блефа». Потом в продаже появился альбом Soli, но окончательно женская половина населения сошла с ума после показа комедийной картины «Укрощение строптивого».
Микеле Плачидо
Народ узнал о существовании Плачидо в 1986 году, после премьеры фильма «Спрут». Популярными в один миг стали истории о мафии, музыка и комиссар Каттани, покоривший женские сердца. После экранного убийства полицейского интерес к сериалу пропал.
За границей показ продолжался до девятого сезона.
ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 18:28