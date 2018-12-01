Зарубежные звезды, покорившие сердца советских женщин





В конце 50-х в СССР появилось индийское кино. Фильм «Я бродяга» быстро завоевал популярность, чем обязан обаятельному актеру Раджу Капуру. Картину посмотрели 64 млн человек и это никого не удивляло, поскольку главный герой производил впечатления романтического, красивого и смешного парня, поющего незатейливые песни.О существовании Делона жители СССР узнали в 60-е. Актер считался «народным» до перестройки. Конечно, никто не присваивал ему официальных регалий, но даже в Политбюро лояльно относились к некоторым сыгранным им ролям. После дебюта фильма-легенды «Рокко и его братья» советские мужчины стали копировать его стиль одежды, особенно «болоньевый плащ».В начале карьеры актеру с невыдающейся внешностью пророчили только роли глупых или душевнобольных персонажей. Знаменитость покорил всех умением выполнять любые трюки и быстро полюбился публике. Сильный, мускулистый, заботливый мужчина явно выигрывал перед уголовниками, которые доставались советским лаборанткам и дояркам.Жан Маре полюбился дамам после показа трилогии «Фантомас». Актер притягивал зрительниц милой улыбкой, статностью, солидным ростом. Советские мужчины, видя, как женщины смотрят на актера, стали копировать его прическу. После 80-х годов стало известно, что красавчик относится к сексуальным меньшинствам и всегда любил Жана Кокто.Общительный и обаятельный кавказец с французским паспортом добился успеха у советских женщин своими разрывающими душу песнями о настоящей любви и невероятной энергетикой. По совету Эдит Пиаф актер избавился от горбинки на носу и стал походить на настоящего гражданина Франции.В годы СССР писатели всегда были на особом положении. Даже когда площади квартир сокращали до 12 квадратов на человека, они могли иметь в распоряжении личные кабинеты. Хемингуэй покорял женщин своей экстремальной и насыщенной жизнью: рыбачил, охотился, путешествовал, участвовал в двух мировых войнах.Музыкант был любим женщинами всего мир. В СССР его не запрещали, но биография артиста была почти неизвестна. Редкие «неформалы» считали Леннона романтическим идеалом, а девушки, носившие фенечки, борцом и автором музыки, совершившей революцию.Суперагента в Москве не знали даже в 70-е, поскольку фильм про британского шпиона, издевавшегося над КГБ, был под запретом. В эпоху видеомагнитофонов советские люди смогли по достоинству оценить и Рауля Амундсена, и полковника Арбэтнота, и Бонда.Некоторые фильмы и пластинки звезды были разрешены в Союзе, но бум начался после дебюта «Блефа». Потом в продаже появился альбом Soli, но окончательно женская половина населения сошла с ума после показа комедийной картины «Укрощение строптивого».Народ узнал о существовании Плачидо в 1986 году, после премьеры фильма «Спрут». Популярными в один миг стали истории о мафии, музыка и комиссар Каттани, покоривший женские сердца. После экранного убийства полицейского интерес к сериалу пропал.За границей показ продолжался до девятого сезона.