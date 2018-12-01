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На Марсе ученые нашли странный блестящий объект

Ученые NASA при помощи мультиспектральной камеры Mastcam и аппарата ChemCam, которыми оборудован марсоход Curiosity, обнаружили на поверхности Марса блестящий объект странного происхождения. Предмет похож на золотой самородок.

На Марсе ученые нашли странный блестящий объект


Астрономы назвали объект Little Colonsay или Маленький Колонси в честь островка в районе Шотландии. Его заметили на фотографии, сделанной камерой марсохода. По мнению доктора Сюзанны Швенцер, вероятнее всего ученые имеют дело с метеоритом, поскольку предмет блестит. Однако внешний вид тела может быть обманчив, и ученые планируют провести его детальный химический анализ.

Марсоход Curiosity является четвертым ровером NASA, который отправился на Красную планету. Его исследовательская работа на поверхности Марса началась в августе 2012 года после тяжелой посадки на территории кратера Гейл. За годы работы аппарат обнаружил следы того, что на планете в древности существовали реки и озера, а также много других открытий.

До этого в космическом агентстве сообщили, что на Марс удачно приземлился зонд InSight, который изучит климат планеты, состав почвы и многое другое.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:39

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