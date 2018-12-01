На Марсе ученые нашли странный блестящий объект
Ученые NASA при помощи мультиспектральной камеры Mastcam и аппарата ChemCam, которыми оборудован марсоход Curiosity, обнаружили на поверхности Марса блестящий объект странного происхождения. Предмет похож на золотой самородок.
Астрономы назвали объект Little Colonsay или Маленький Колонси в честь островка в районе Шотландии. Его заметили на фотографии, сделанной камерой марсохода. По мнению доктора Сюзанны Швенцер, вероятнее всего ученые имеют дело с метеоритом, поскольку предмет блестит. Однако внешний вид тела может быть обманчив, и ученые планируют провести его детальный химический анализ.
Марсоход Curiosity является четвертым ровером NASA, который отправился на Красную планету. Его исследовательская работа на поверхности Марса началась в августе 2012 года после тяжелой посадки на территории кратера Гейл. За годы работы аппарат обнаружил следы того, что на планете в древности существовали реки и озера, а также много других открытий.
До этого в космическом агентстве сообщили, что на Марс удачно приземлился зонд InSight, который изучит климат планеты, состав почвы и многое другое.
Астрономы назвали объект Little Colonsay или Маленький Колонси в честь островка в районе Шотландии. Его заметили на фотографии, сделанной камерой марсохода. По мнению доктора Сюзанны Швенцер, вероятнее всего ученые имеют дело с метеоритом, поскольку предмет блестит. Однако внешний вид тела может быть обманчив, и ученые планируют провести его детальный химический анализ.
Марсоход Curiosity является четвертым ровером NASA, который отправился на Красную планету. Его исследовательская работа на поверхности Марса началась в августе 2012 года после тяжелой посадки на территории кратера Гейл. За годы работы аппарат обнаружил следы того, что на планете в древности существовали реки и озера, а также много других открытий.
До этого в космическом агентстве сообщили, что на Марс удачно приземлился зонд InSight, который изучит климат планеты, состав почвы и многое другое.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:39