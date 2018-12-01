В Skoda рассказали о новинках для России в 2019 году
Сотрудники автомобильной компании Skoda рассказали о новинках для рынка России, которые появятся в продаже в 2019 году. Для российских покупателей станут доступны обновленные версии Superb и кроссовера Karoq, которые будут производиться на заводах в Нижнем Новгороде и Калуге.
Флагманская модель Superb будет представлена на российском рынке в конце лета начале осени следующего года, а в Европе модель появится на полгода раньше в конце весны. Точная дата продаж и технические характеристики автомобиля производители пообещали назвать позже.
Актуальная версия модели в России доступна с бензиновыми 1,4, 1,8 и 2-литровыми двигателями мощностью 125 280 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатой механической коробкой переключения передач или роботизированной DSG с двумя сцеплениями. Стоимость автомобиля начинается с 1,6 млн рублей. Superb в салоне универсал обойдется дороже от 1,8 млн рублей.
В четвертом квартале следующего года пройдет российская презентация компактного кроссовера Karoq. Автомобиль впервые представили еще в прошлом году на автосалоне во Франкфурте, а теперь модель появится и в России.
Под капотом внедорожника производители разместили пять типов двигателя объемом от 1 до 2 литров мощностью 115 190 "лошадей". Трансмиссия представлена шестиступенчатой механической или семиступенчатой роботизированной КПП. С самым мощным двигателем автомобиль до скорости 100 километров в час разгонится за 7,8 секунды, при максимальных 211 километров в час.
Ранее сообщалось, что разработчики показали фотографии салона хэтчбека Scala. Автомобиль презентуют в декабре текущего года.
Флагманская модель Superb будет представлена на российском рынке в конце лета начале осени следующего года, а в Европе модель появится на полгода раньше в конце весны. Точная дата продаж и технические характеристики автомобиля производители пообещали назвать позже.
Актуальная версия модели в России доступна с бензиновыми 1,4, 1,8 и 2-литровыми двигателями мощностью 125 280 лошадиных сил. Трансмиссия представлена шестиступенчатой механической коробкой переключения передач или роботизированной DSG с двумя сцеплениями. Стоимость автомобиля начинается с 1,6 млн рублей. Superb в салоне универсал обойдется дороже от 1,8 млн рублей.
В четвертом квартале следующего года пройдет российская презентация компактного кроссовера Karoq. Автомобиль впервые представили еще в прошлом году на автосалоне во Франкфурте, а теперь модель появится и в России.
Под капотом внедорожника производители разместили пять типов двигателя объемом от 1 до 2 литров мощностью 115 190 "лошадей". Трансмиссия представлена шестиступенчатой механической или семиступенчатой роботизированной КПП. С самым мощным двигателем автомобиль до скорости 100 километров в час разгонится за 7,8 секунды, при максимальных 211 километров в час.
Ранее сообщалось, что разработчики показали фотографии салона хэтчбека Scala. Автомобиль презентуют в декабре текущего года.
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:57