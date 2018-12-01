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Анастасия Стоцкая показала поклонникам свою подрастающую дочь

Популярная российская исполнительница Анастасия Стоцкая недавно в Instagram порадовала подписчиков фотографией своей подрастающей дочери Веры. Она не часто выставляет на всеобщее обозрение снимки своих детей, обычно закрывая их лица «смайлами».

Анастасия Стоцкая показала поклонникам свою подрастающую дочь

Скорее всего, нежелание Анастасии Стоцкой показывать своих подрастающих чад связано с давними разговорами. Несколько лет назад, когда певица показала публике маленького сына Александра, поклонники увидели большое сходство между ним и младшим сыном Киркорова Мартином. Некоторые тогда пришли к выводу, что отцом мальчика является вовсе не муж Анастасии, а именно Филипп Бедросович. Стоцкой даже пришлось в доказательство показать фотографию своего мужа, который, не являясь публичным человеком, никогда не появлялся с супругой на публике. После этого все разговоры стихли, так как все действительно заметили, маленький Александр просто копия своего отца.

Младшую дочь Анастасия впервые показала поклонникам только этой осенью. Фанаты сразу отметили, девочка очень похожа на свою звёздную маму и вырастет такой же красавицей, как и она. Недавний снимок вообще умилил подписчиков певицы. Они отмечают, малышка не только очень милая, но и заметно, что растёт маленькой шкодницей. И разрисованный маминой помадой стол тому явное доказательство.

Стоцкая делится с поклонниками, как материнство меняет мировоззрение. Певица всё так же активно занимается карьерой, но при этом каждую свободную минуту посвящает общению с подрастающими детьми и их воспитанию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:34

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