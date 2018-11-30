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Ученые рассказали, почему пациенты врут врачам

Американские ученые из университета Юты в Солт-Лейк-Сити (University of Utah) в ходе исследования установили, почему пациенты врут лечащим врачам и медсестрам. По их данным, к этому склонны около 60-80% больных.


Ученые рассказали, почему пациенты врут врачам

По словам специалистов, это происходит из-за того, что пациенту хочется, чтобы его считали «примерным больным», который выполняет все предписания доктора. Они боятся, что медики могут посчитать их никчемными больными, не способными принять правильные решения.
Зачастую недовольные посетители клиник и косметических салонов выступают с обвинениями в сторону врачей из-за того, что те скрывают настоящие диагнозы, выписывают неправильные лекарства и, в общем, обманывают. В некоторых случаях, отмечают, исследователи, они правы. Так, недавно юристы раскрыли группу «врачей-киллеров», часто нарушающих правила работы. По этой причине в 30% случаев происходят смертельные случаи. Иногда это связано с тем, что пациенты сами скрывали симптомы, а также вредные привычки.

Группа ученых под руководством Ангелы Фэгерлин провели опрос среди двух тысяч пациентов, чей средний возраст составлял около 35 лет, и такого же количества пожилых людей. Ученым они рассказали о последних походах в больницы и давали отзывы на врачей. Выяснилось, что люди из обеих групп практически не слушались рекомендаций медиков и не рассказывали важную информацию о себе. Среди молодежи таковых людей оказалось 80%, а среди пенсионеров — 60%. Кроме того, треть не понимала свои диагнозы и не выполняла инструкций по поводу лечения. Еще около 40% опрошенных считали врачей некомпетентными. Ученых удивило, что в большей части это касалось женщин, тогда как мужчины были более послушными и честными. Пациенты рассказывали, что нарушали рекомендации из-за чувства стыда или нежелания выслушивать нотации о неправильном поведении от докторов.

Ученые намерены продолжить исследования в данном направлении, чтобы выяснить, как компетенция врача и длительность отношений между им и пациентом влияет на желание последнего соврать.



 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:59

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