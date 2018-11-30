Ученые рассказали, почему пациенты врут врачам





По словам специалистов, это происходит из-за того, что пациенту хочется, чтобы его считали «примерным больным», который выполняет все предписания доктора. Они боятся, что медики могут посчитать их никчемными больными, не способными принять правильные решения.Зачастую недовольные посетители клиник и косметических салонов выступают с обвинениями в сторону врачей из-за того, что те скрывают настоящие диагнозы, выписывают неправильные лекарства и, в общем, обманывают. В некоторых случаях, отмечают, исследователи, они правы. Так, недавно юристы раскрыли группу «врачей-киллеров», часто нарушающих правила работы. По этой причине в 30% случаев происходят смертельные случаи. Иногда это связано с тем, что пациенты сами скрывали симптомы, а также вредные привычки.Группа ученых под руководством Ангелы Фэгерлин провели опрос среди двух тысяч пациентов, чей средний возраст составлял около 35 лет, и такого же количества пожилых людей. Ученым они рассказали о последних походах в больницы и давали отзывы на врачей. Выяснилось, что люди из обеих групп практически не слушались рекомендаций медиков и не рассказывали важную информацию о себе. Среди молодежи таковых людей оказалось 80%, а среди пенсионеров — 60%. Кроме того, треть не понимала свои диагнозы и не выполняла инструкций по поводу лечения. Еще около 40% опрошенных считали врачей некомпетентными. Ученых удивило, что в большей части это касалось женщин, тогда как мужчины были более послушными и честными. Пациенты рассказывали, что нарушали рекомендации из-за чувства стыда или нежелания выслушивать нотации о неправильном поведении от докторов.Ученые намерены продолжить исследования в данном направлении, чтобы выяснить, как компетенция врача и длительность отношений между им и пациентом влияет на желание последнего соврать.