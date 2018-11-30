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Ученые рассказали о пользе кофе для "сердечников"

Американские ученые из Университета Колорадо (США) провели исследования и выявили, что кофе приносит пользу работе сердечно-сосудистой системе человека. Ароматный напиток полезен даже "сердечникам", поскольку его употребление способно снизить такие риски, как инсульт и сердечная недостаточность на 8% и 7%.

Ученые рассказали о пользе кофе для "сердечников"

Ученые рассмотрели данные трех научных работ, где изучалась прямая связь между употреблением кофе и его влиянием на состояние сосудов и сердца. К своему удивлению, они выяснили, что благодаря содержащимся в напитке антиоксидантам, напиток помогает перекрыть многие риски, связанные с работой сердечной мышцы, кровеносных сосудов и головного мозга.

Доктор Лаура Стивенс рассказала, что в более ранних работах можно было найти информацию о том, что данный напиток хорошо себя показывает в профилактике онкологических заболеваний. Также кофе снимает головную боль и борется с набором лишних килограмм. Благодаря таким свойствам, специалисты относят кофе к напитку долголетия, но предупреждают, что речь идет исключительно о натуральном молотом кофе или кофе в зернах. Впрочем, даже этими сортами кофе лучше не злоупотреблять.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:40

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