Бывшая пассия Андрея Черкасова – Стелла Мунас вышла замуж

«Самый лучшие день» - подписала бывшая пассия Андрея Черкасова один из своих снимков.

«Стелла, ты красотка! А твой образ очень нежный и женственный!», «Мунас, неожиданно! Поздравляю со свадьбой! Будьте счастливы!», «Стелла, тебе так идет это платье, невозможно до конца налюбоваться тобой! Такая изящная, грациозная и красивая! Нет слов..Черкасов, когда увидит эти фотографии, точно локти будет кусать, что упустил такую красоту» - продолжают активно писать в Сети.

Всем известно, что телезрители реалити-шоу «Дом-2» на протяжении уже нескольких лет ждут новостей о том, что ведущий проекта решил пожениться. Однако сам воспитанник телешоу долгое время не спешил отправляться под венец, чего не скажешь о его бывших возлюбленных.Так, чуть больше года назад вышла замуж Виктория Романец, а на днях стало известно, что еще одна экс-избранница бравого офицера побывала в ЗАГСе. На данный момент пользователи Сети продолжают активно поздравлять Стеллу Мунас с таким важным событием, как свадьба под ее свежими фотографиями в подвенечном платье.О суженом Стеллы нашим журналистам пока ничего не удалось выяснить. Впрочем, как оказалось, для многих интернет-пользователей это не является таким важным моментом. По словам подписчиков Мунас, им важно, чтобы их любимица была по-настоящему счастлива рядом со своим избранником.К слову, большинству поклонников Стеллы очень понравился тот образ, в котором девушка решила появиться на своей свадьбе. По мнению фанатов, брюнетка выглядела невероятно нежно и изящно.