Анжелика Варум показала осиную талию на фестивале «Дискотека 80-х»



Анжелика Варум была приглашена на одно из грандиознейших мероприятий года – «Дискотека 80-х». Певица выглядела так же молодо и свежо, как и в начале своего творческого пути. Ее осиная талия привлекла внимание многих гостей и журналистов.

Анжелика Варум была приглашена на одно из грандиознейших мероприятий года – «Дискотека 80-х». Певица выглядела так же молодо и свежо, как и в начале своего творческого пути. Ее осиная талия привлекла внимание многих гостей и журналистов.





В концертном зале собрались поклонники из разных городов России. Раскачать «Олимпийский» приехали Виктор Салтыков, «Земляне», Thomas Anders, Savage, Riccardo Fogli, Дмитрий Маликов, Анжелика Варум и другие группы, которые помнит и любит публика. А «оранжевое настроение» зрителям подарила легендарная группа «Чайф».В общей сложности на сцену вышли 17 исполнителей хитов, которые 30 лет назад полюбились многим слушателям, а спето было 44 песни.