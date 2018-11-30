Анжелика Варум показала осиную талию на фестивале «Дискотека 80-х»
Знаменитая российская певица Анжелика Варум посетила 17-й по счету фестиваль под названием «Дискотека 80-х» и удивила публику стройной фигурой, в частности тонкой талией. Огромный зал «Олимпийского» собрал около 30000 зрителей.
Анжелика Варум была приглашена на одно из грандиознейших мероприятий года – «Дискотека 80-х». Певица выглядела так же молодо и свежо, как и в начале своего творческого пути. Ее осиная талия привлекла внимание многих гостей и журналистов.
В концертном зале собрались поклонники из разных городов России. Раскачать «Олимпийский» приехали Виктор Салтыков, «Земляне», Thomas Anders, Savage, Riccardo Fogli, Дмитрий Маликов, Анжелика Варум и другие группы, которые помнит и любит публика. А «оранжевое настроение» зрителям подарила легендарная группа «Чайф».
В общей сложности на сцену вышли 17 исполнителей хитов, которые 30 лет назад полюбились многим слушателям, а спето было 44 песни.
Анжелика Варум была приглашена на одно из грандиознейших мероприятий года – «Дискотека 80-х». Певица выглядела так же молодо и свежо, как и в начале своего творческого пути. Ее осиная талия привлекла внимание многих гостей и журналистов.
В концертном зале собрались поклонники из разных городов России. Раскачать «Олимпийский» приехали Виктор Салтыков, «Земляне», Thomas Anders, Savage, Riccardo Fogli, Дмитрий Маликов, Анжелика Варум и другие группы, которые помнит и любит публика. А «оранжевое настроение» зрителям подарила легендарная группа «Чайф».
В общей сложности на сцену вышли 17 исполнителей хитов, которые 30 лет назад полюбились многим слушателям, а спето было 44 песни.