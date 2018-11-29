Людмила Чурсина не желает принимать участия в программе Андрея Малахова





Людмила Чурсина рассказала журналистам, что не будет участвовать в данной программе, сколько бы ей не предложили за это денег. Чтобы аргументировать свою позицию по этому поводу она добавила: «Как говорила Раневская, деньги проем, а позор-то останется». Ей часто приходится убегать от телеведущего, который не прекращает свои попытки «затащить» актрису к себе в студию на съемки.Людмила Чурсина говорила еще и о том, что ей не понятно, почему ее коллеги соглашаются на съемки в подобных передачах. Сама актриса с удовольствием приняла бы участие в программе, где поднимаются серьезные политические темы, и высказала бы свое мнение. А «кухонные разборки» ее не привлекают.