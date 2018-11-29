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Людмила Чурсина не желает принимать участия в программе Андрея Малахова

Знаменитая российская актриса театра и кино Людмила Чурсина объяснила, почему не хочет принимать участие в телепередаче Андрея Малахова «Прямой эфир». Ведущий довольно часто приглашает артистку к себе в студию, однако она всегда дает отрицательный ответ.
Людмила Чурсина не желает принимать участия в программе Андрея Малахова

Людмила Чурсина рассказала журналистам, что не будет участвовать в данной программе, сколько бы ей не предложили за это денег. Чтобы аргументировать свою позицию по этому поводу она добавила: «Как говорила Раневская, деньги проем, а позор-то останется». Ей часто приходится убегать от телеведущего, который не прекращает свои попытки «затащить» актрису к себе в студию на съемки.
Людмила Чурсина не желает принимать участия в программе Андрея Малахова

Людмила Чурсина говорила еще и о том, что ей не понятно, почему ее коллеги соглашаются на съемки в подобных передачах. Сама актриса с удовольствием приняла бы участие в программе, где поднимаются серьезные политические темы, и высказала бы свое мнение. А «кухонные разборки» ее не привлекают.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:31

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