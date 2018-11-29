Из-за краски для волос голова студентки из Парижа стала похожей на лампочку





Девушка приобрела краску черного цвета в специальном магазине. Как и в любой инструкции, которая идет в комплекте к подобным средствам, было указано, что стоит провести тест длительностью в два дня. Однако пострадавшая не захотела ждать так долго и оставила средство лишь на полчаса. Через какое-то время кожа на голове стала чесаться, и появился отек. Как рассказывает сама девушка, ее лоб стал больше почти в два раза, а форма напомнила лампочку.Реакция вынудила провести ее всю ночь в медучреждении, поскольку ей стало трудно дышать из-за опухшего языка, а ее сердце билось очень быстро. Своим рассказом ей хочется уберечь других людей от подобной ошибки, и хочет порекомендовать, не делать так, как она.