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Из-за краски для волос голова студентки из Парижа стала похожей на лампочку

Студентка одного из университетов Парижа в интервью поделилась воспоминаниями о неудачном опыте окрашивания волос. Она пренебрегла рекомендациями и провела тест всего 30 минут, вместо 48 часов. В результате аллергической реакции верхняя часть ее головы раздулась и стала напоминать форму электрической лампочки.
Из-за краски для волос голова студентки из Парижа стала похожей на лампочку

Девушка приобрела краску черного цвета в специальном магазине. Как и в любой инструкции, которая идет в комплекте к подобным средствам, было указано, что стоит провести тест длительностью в два дня. Однако пострадавшая не захотела ждать так долго и оставила средство лишь на полчаса. Через какое-то время кожа на голове стала чесаться, и появился отек. Как рассказывает сама девушка, ее лоб стал больше почти в два раза, а форма напомнила лампочку.

Реакция вынудила провести ее всю ночь в медучреждении, поскольку ей стало трудно дышать из-за опухшего языка, а ее сердце билось очень быстро. Своим рассказом ей хочется уберечь других людей от подобной ошибки, и хочет порекомендовать, не делать так, как она.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:25

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