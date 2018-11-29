За месяц до свадьбы Саша Черно заявила, что боится рожать детей от Иосифа Оганесяна

Такие слова толстушки вызваны страхом остаться матерью одиночкой с ребенком на руках, ведь Иосиф и до свадьбы не стесняется засматриваться на других девушек и флиртовать с ними.Черно жаждет нормально отыграть свадьбу, «без заморочек» и сейчас именно это событие у нее на первом месте.Оганесяна возмущает тот факт, что Саша не желает идти к врачу и откладывает решение этого вопроса на месяц. В ходе ссоры на Лобном, Иосиф предложил Саше отложить свадьбу на пять лет, в ответ на ее нежелание проходить обследование и худеть.