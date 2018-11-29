Эксперты рассказали, что произойдет с организмом после ежедневного употребления сельдерея





Известно, что сельдерей низкокалорийный продукт, ведь на 95% в его состав входит вода. Несмотря на это в нем содержится большое количество полезных минералов и витаминов. Следовательно, его регулярное употребление поможет сбросить лишний вес. Также на хорошее пищеварение влияют нерастворимые и растворимые волокна, которые помогают правильном всасываться питательным веществам в стенки кишечника. Он поможет избавиться от запоров. Хорошая новость и для людей, страдающих от проблем с сердечно-сосудистой системой и от диабета - сельдерей снижает уровень плохого холестерина в крови. Снизить болезненные симптомы подагры, артрита и ревматизма помогут антиоксиданты, которых в продукте около десяти.Свободные радикалы нейтрализуются с помощью антиокислителей, а это прямой путь к омоложению всего организма. Такие электролиты, как натрий с калием, выровняют водный баланс, помогут решить проблемы с почками, и будут препятствовать образованию камней. Что касается сока, то он способен улучшить состояние кожи. Благодаря высокому содержанию витамина С, который способствует выработке коллагена, кожа остается гладкой и упругой. Еще в нем содержится лютеолин, который благоприятно влияет на здоровье головного мозга.