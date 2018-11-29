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Администраторы ТЦ в Индии предложили матери кормить грудного ребёнка в туалете
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Администраторы ТЦ в Индии предложили матери кормить грудного ребёнка в туалете

Администраторы ТЦ в Индии спровоцировали скандал, когда предложили матери покормить своего грудного ребёнка в туалете, а не на глазах других посетителей. Женщина тут же написала негативный отзыв о работе на странице торгового центра в Facebook, на что получила довольно гневный ответ.

Администраторы ТЦ в Индии предложили матери кормить грудного ребёнка в туалете


В Индии в ТЦ South City Mall администраторы запретили молодой матери кормить ребёнка грудью в зале, попросив её сделать это дома или в туалете центра, так как в специально отведённую для этого зону приглашать не собирались. Возмущённая посетительница по имени Абхилаша Аруп Дашадхикари (Abhilasha Arup DasAdhikari) после возвращения домой сразу написала негативный отзыв в Facebook о работе торгового центра и его персонала, на что получила довольно резкий ответ от руководства официальной странички ТЦ в социальной сети. Инцидент стал причиной общественного негодования, так как в Индии практика кормления грудничков в общественных местах распространена уже давно. Фолловеры массово стали забрасывать аккаунт South City Mall недовольными комментариями, после чего владелец ТЦ публично извинился и отметил, что помещения для матерей и детей предусмотрено на каждом этаже центра.

Несмотря на заявление директора, общественность всё ещё активно обсуждает произошедшее, утверждая, что предложение администраторов покормить грудного ребёнка в общественном туалете является оскорбительным, а также ущемляет права матерей, передаёт BBC.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:29

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