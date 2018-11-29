Арабские сущности, сбивающие с пути автомобилистов, попали на видео





В отдельных арабских странах существует старинная легенда о существах илтивах («те, кто заставляет вас заблудиться»), которые в древние времена сбивали путников с пути. Кочевники рассказывали, что видели во тьме огоньки, похожие на костер или фонари. Путешественники пытались к ним приблизиться, но им этого не удалось, поскольку огоньки отдалялись. В итоге огонь гас и путник оказывался посреди огромной пустыни. У всех людей была схожая смерть - они погибали без воды.Данная легенда популярна и в наше время. Тем более, что некоторые арабские водители рассказывают, что также встречают илтивы и это может если не привести их в пустыню, то привести к ДТП.На опубликованной в Сети видеозаписи может быть зафиксирован как раз такой огонек. Ее сделал житель Саудовской Аравии около 23:00. Он рассказывал, что ехал по дороге среди пустыни и увидел два огня. Мужчина отмечает, что это были именно илтивы, поскольку в той части пустыни не могло быть никаких других огней.