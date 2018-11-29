Россияне разозлились на «Первый канал», посоветовавший экономить на еде и воде
В Сети россияне рассказывают, что разозлились на «Первый канал», который посоветовал им экономить на еде и воде. В сюжете программы «Доброе утро» корреспонденты рассказывали о способах сэкономить деньги.
Так, авторы передачи советовали освещать жилье свечами вместо электричества, а также несколько раз использовать одну и ту же водопроводную воду. Пользователи писали, что таким образом власти призывают их возвращаться к старинным традициям, в то время, когда весь мир двигается вперед. При этом, деньги в стране имеются в достаточном количестве.
Также в социальных сетях пользователи в преддверии Нового года стали советовать, как сэкономить на подарках. Одни писали, что можно дарить штопанные носки, а другие вспомнили, что лучший подарок - это сделанный своими руками.
Так, авторы передачи советовали освещать жилье свечами вместо электричества, а также несколько раз использовать одну и ту же водопроводную воду. Пользователи писали, что таким образом власти призывают их возвращаться к старинным традициям, в то время, когда весь мир двигается вперед. При этом, деньги в стране имеются в достаточном количестве.
Также в социальных сетях пользователи в преддверии Нового года стали советовать, как сэкономить на подарках. Одни писали, что можно дарить штопанные носки, а другие вспомнили, что лучший подарок - это сделанный своими руками.
Общество
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:09