Россияне разозлились на «Первый канал», посоветовавший экономить на еде и воде





Так, авторы передачи советовали освещать жилье свечами вместо электричества, а также несколько раз использовать одну и ту же водопроводную воду. Пользователи писали, что таким образом власти призывают их возвращаться к старинным традициям, в то время, когда весь мир двигается вперед. При этом, деньги в стране имеются в достаточном количестве.Также в социальных сетях пользователи в преддверии Нового года стали советовать, как сэкономить на подарках. Одни писали, что можно дарить штопанные носки, а другие вспомнили, что лучший подарок - это сделанный своими руками.