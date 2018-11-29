Мария Максакова рассказала о пытавшемся её покалечить мужчине

В эфире "Секрета на Миллион" Максакова рассказала Лере Кудрявцевой одну из драматичных историй своей жизни, которая могла закончиться плачевно. Хотя певица повсюду ходит с охраной, одному злоумышленнику удалось напасть на неё и едва не покалечить. Знаменитость не стала уточнять имя преступника, однако отметила, что у неё много врагов как в России, так и за границей.Свою карьеру и должность в Госдуме артистка потеряла после того, как её супруг Денис Вороненков сбежал в Украину, где позже был убит. Максаковой досталась часть крупного наследства, а остальное депутат переписал на дочку от первого брака.Девушка находится в наркологической клинике, а её бабушка убеждена, что зависимость появилась благодаря влиянию мачехи. По некоторым данным, именно дочь помогала Вороненкову увезти из России деньги и драгоценности.Неприятности коснулись и детей Максаковой, которых забрал к себе её бывший супруг Владимир Тюрин. Большую часть правды певица по-прежнему продолжает скрывать, в частности, свой фиктивный брак с неким Далхатом Халаевым.