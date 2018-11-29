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Бывший бойфренд Ольги Бузовой Тимофей Майоров пытается ее вернуть

Экс-ухажер популярной Ольги Бузовой Тимофей Майоров решил вновь приударить за знаменитостью, хотя признается, что сейчас их отношения далеки от романтических.

Ведущая «Дом-2» уже два года остается в статусе одиночки, а ее надежды найти своего мужчину на шоу «замуж за Бузову» были разбиты.


Бывший бойфренд Ольги Бузовой Тимофей Майоров пытается ее вернуть
Зато после шоу Ольгу часто стали замечать в компании бывшего ухажера Тимофея Майорова, с которым Бузова встречалась еще до замужества с Дмитрием Тарасовым.

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Тимофей Майоров пытается ее вернуть

Тогда Ольга и Тимофей расстались, причем ходили слухи, что расставание инициировал мужчина.

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Тимофей Майоров пытается ее вернуть

Теперь Майоров решил возобновить их знакомство и явился поздравить певицу с успешным шоу «Принимай меня» в «Крокус Сити». Мужчина преподнес шикарный букет роз и не теряет надежды на взаимность чувств, но, как утверждают инсайдеры, «пока Оля общается с Тимой но близко к себе не подпускает».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:05

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