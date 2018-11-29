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Бюджетный смартфон Blu Vivo XL4 наделили емким аккумулятором

Бюджетную версию смартфона Blu Vivo XL4 наделили емким аккумулятором. В случае небольшой нагрузки аппарат способен работать в течение двух дней.

Бюджетный смартфон Blu Vivo XL4 наделили емким аккумулятором


Бюджетная версия подойдёт не особо требовательным пользователям, которые хотят от смартфона исполнения базовых функций, чтобы он смог проработать без подзарядки не менее одного дня. Аккумулятор по ёмкости составляет 4000 мАч. Устройство наделили 6,2-дюймовым экраном, ПЗУ на 32 Гб, ОЗу на 3 Гб, однокристальной системой MediaTek Helio P22. Имеет место слот под карты памяти на 128 ГБ и пара отдельных слотов для карточек SIM. Сдвоенная камера имеет датчики на 13, а также 2 мегапикселя.

Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп. Данные камеры имеют светодиодные вспышки. В Blu Vivo XL4 используется быстрая десятиватная зарядка, FM-радио, 3,5-миллиметровый разъём, дактилоскопический датчик. Устройство расценивается в $150.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

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