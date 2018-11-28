Alice In Chains впервые выступит в России следующим летом
Знаменитый рок-коллектив Alice In Chains впервые за всю историю своего существования выступит в России следующим летом. Организаторы концертов информируют, что мероприятия пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Легенда мировой рок-музыки приедет в Россию в рамках мирового тура, который начнется весной 2019 года. Гастроли будут проведены в поддержку нового сборника группы Rainier Fog, который вышел в конце лета этого года. Музыканты выступят 18.06.2019 в заведении A2 Green Concert (Санкт-Петербург) и 20.06.2019 в заведении Adrenaline Stadium (Москва).
Организаторы концертов приводят слова фронтмена рокеров Джерри Кантрелла о том, что для нового альбома будет характерно то, что такого рода работу они поделали впервые, но пластинка сочетает в себе все элементы музыки, ожидаемые от коллектива его поклонниками.
Рок группа Alice In Chains образовалась в 1987 году в США. Всемирную популярность она обрела в 1990-х годах на фоне популярности музыкального направления гранж.
Легенда мировой рок-музыки приедет в Россию в рамках мирового тура, который начнется весной 2019 года. Гастроли будут проведены в поддержку нового сборника группы Rainier Fog, который вышел в конце лета этого года. Музыканты выступят 18.06.2019 в заведении A2 Green Concert (Санкт-Петербург) и 20.06.2019 в заведении Adrenaline Stadium (Москва).
Организаторы концертов приводят слова фронтмена рокеров Джерри Кантрелла о том, что для нового альбома будет характерно то, что такого рода работу они поделали впервые, но пластинка сочетает в себе все элементы музыки, ожидаемые от коллектива его поклонниками.
Рок группа Alice In Chains образовалась в 1987 году в США. Всемирную популярность она обрела в 1990-х годах на фоне популярности музыкального направления гранж.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:37