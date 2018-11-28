Ученые рассказали о потенциально опасной бактерии на коже человека





Она носит название Staphylococcus epidermidis, а также является близким «родственником» MRSA, а именно метициллин-резистентного золотистого стафилококка. Учёные отметили, что такого рода бактерии имеются на кожных покровах многих людей. Ранее исследователи не наблюдали какой-либо опасности со стороны Staphylococcus epidermidis. В недавнем времени специалисты установили, что ряд штамов являются причиной развития инфекций, которые несут угрозу человеческой жизни. В зону риска попадают люди, которые были подвержены хирургическому вмешательству. Учёными были изучены мазки пациентов, которые имеют инфекции вследствие переломов либо после замены сустава. Они были сравнены с образцами здоровых людей.Таким образом, исследователи выделили 61 ген, который превращает безопасную бактерию в настоящую угрозу. В данном случае патоген увеличивается в кровотоке, при этом не вызывая в организме человека иммунной реакции. Он начинает формировать биопленки, а также обретает неуязвимость к антибиотикам. Специалисты выяснили, что имеются здоровые люди, которые выступают носителями смертельных штаммов бактерии. В свою очередь, они об этом даже не догадываются. По словам учёных, для профилактики следует заранее выявлять людей, которые больше остальных подвергаются риску инфицирования.