Ученые: Фотосинтез появился на планете раньше, чем это считалось





До сегодняшнего дня ученые были уверены, что свободный кислород образовался около 2, 45 млрд лет тому назад. Именно в тот момент, цианобактерии (сине-зеленые водоросли) стали способны совершать фотосинтез, а название у этого сложного белкового процесса - фотосистема II. Его главная задача: окислить воду и улавливать солнечные фотоны. В результате данной фотохимической реакции вырабатывается свободный электрон, позволяющий совершить дальнейшие шаги фотосинтеза. Побочным продуктом этого процесса является кислород.Эксперты из Имперского колледжа, находящегося в столице Великобритании решили пойти дальше и увеличили объем изучаемых структур способных к фотосинтезу. В результате стало понятно, что цианобактерии появились позже, чем кислород почти на миллиард лет. Исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что сложность эволюции преувеличена, и на других планетах, скорее всего, существует жизнь.