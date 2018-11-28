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Ученые: Фотосинтез появился на планете раньше, чем это считалось

Английские ученые провели исследования и выяснили, что фотосинтез на планете мог появиться намного раньше, чем это считалось. А если это так, то формирование жизни не так сложно, как утверждают многие.

Ученые: Фотосинтез появился на планете раньше, чем это считалось

До сегодняшнего дня ученые были уверены, что свободный кислород образовался около 2, 45 млрд лет тому назад. Именно в тот момент, цианобактерии (сине-зеленые водоросли) стали способны совершать фотосинтез, а название у этого сложного белкового процесса - фотосистема II. Его главная задача: окислить воду и улавливать солнечные фотоны. В результате данной фотохимической реакции вырабатывается свободный электрон, позволяющий совершить дальнейшие шаги фотосинтеза. Побочным продуктом этого процесса является кислород.

Эксперты из Имперского колледжа, находящегося в столице Великобритании решили пойти дальше и увеличили объем изучаемых структур способных к фотосинтезу. В результате стало понятно, что цианобактерии появились позже, чем кислород почти на миллиард лет. Исходя из результатов, можно сделать вывод о том, что сложность эволюции преувеличена, и на других планетах, скорее всего, существует жизнь.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:11

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