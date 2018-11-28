Андрей Шабарин больше не является участником проекта «Дом-2»
Цепочка уходов героев с реалити-шоу «Дом-2» не приостанавливается.
Только недавно наш портал сообщил о том, что телепроект «Дом-2» покинула Наталья Игрунова и Павел Уломский, которые пообещали отомстить руководству шоу за то, что они «вышвырнули» их за ворота, а сейчас появилась новая информация о новых ушедших домовцах.
По последним сообщениям телестойку «Дом-2» покинул Андрей Шабарин вместе со своей возлюбленной Розалией Райсон. Не секрет, что мужчина довольно давно находится на проекте и, как оказалось, изрядно подустал от пристального внимания видеокамер.
В результате «ловелас» реалити-шоу решил попросить у руководства дать ему несколько недель отпуска, в котором Андрею в категоричной форме отказали.
Многие телезрители «Дома-2» обратили внимание на то, что в последнее время Шабарин очень изменился. Некоторые поклонники шоу уверены, что это связано с тем, что над Андреем то и дело издеваются на Сейшельских островах другие участники шоу. Впрочем, кое-кто из фанатов проекта считает совсем по-другому.
По словам кое-каких зрителей, Шабарин попросту устал от того, что ему приходится постоянно создавать новые любовные треугольники. А тема с игрушечным малышом, который на протяжении всей ночи постоянно кричал и вовсе оскорбил и унизил Андрея, ведь взрослому мужчине пришлось на всю Россию играться с куклами.
Сейчас же Андрей вместе с Розалией находятся вне Периметра, поэтому вольны делать все, что им угодно, о чем уже заявили в недавнем прямом эфире.
Только недавно наш портал сообщил о том, что телепроект «Дом-2» покинула Наталья Игрунова и Павел Уломский, которые пообещали отомстить руководству шоу за то, что они «вышвырнули» их за ворота, а сейчас появилась новая информация о новых ушедших домовцах.
По последним сообщениям телестойку «Дом-2» покинул Андрей Шабарин вместе со своей возлюбленной Розалией Райсон. Не секрет, что мужчина довольно давно находится на проекте и, как оказалось, изрядно подустал от пристального внимания видеокамер.
В результате «ловелас» реалити-шоу решил попросить у руководства дать ему несколько недель отпуска, в котором Андрею в категоричной форме отказали.
Многие телезрители «Дома-2» обратили внимание на то, что в последнее время Шабарин очень изменился. Некоторые поклонники шоу уверены, что это связано с тем, что над Андреем то и дело издеваются на Сейшельских островах другие участники шоу. Впрочем, кое-кто из фанатов проекта считает совсем по-другому.
По словам кое-каких зрителей, Шабарин попросту устал от того, что ему приходится постоянно создавать новые любовные треугольники. А тема с игрушечным малышом, который на протяжении всей ночи постоянно кричал и вовсе оскорбил и унизил Андрея, ведь взрослому мужчине пришлось на всю Россию играться с куклами.
Сейчас же Андрей вместе с Розалией находятся вне Периметра, поэтому вольны делать все, что им угодно, о чем уже заявили в недавнем прямом эфире.
«Спасибо проекту «Дом-2» за все, что они мне дали! Но вспоминать это реалити-шоу я больше не хочу и не буду! Всем спасибо!» - подчеркнул Шабарин в прямом эфире.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:39