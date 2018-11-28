АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные выяснили, почему пожилые мужчины здоровее женщин-ровесников
EUR 75.62 USD 66.78
Курс валют на 28.11.2018

Андрей Шабарин больше не является участником проекта «Дом-2»

Цепочка уходов героев с реалити-шоу «Дом-2» не приостанавливается.

Только недавно наш портал сообщил о том, что телепроект «Дом-2» покинула Наталья Игрунова и Павел Уломский, которые пообещали отомстить руководству шоу за то, что они «вышвырнули» их за ворота, а сейчас появилась новая информация о новых ушедших домовцах.

Андрей Шабарин больше не является участником проекта «Дом-2»

По последним сообщениям телестойку «Дом-2» покинул Андрей Шабарин вместе со своей возлюбленной Розалией Райсон. Не секрет, что мужчина довольно давно находится на проекте и, как оказалось, изрядно подустал от пристального внимания видеокамер.

В результате «ловелас» реалити-шоу решил попросить у руководства дать ему несколько недель отпуска, в котором Андрею в категоричной форме отказали.

Многие телезрители «Дома-2» обратили внимание на то, что в последнее время Шабарин очень изменился. Некоторые поклонники шоу уверены, что это связано с тем, что над Андреем то и дело издеваются на Сейшельских островах другие участники шоу. Впрочем, кое-кто из фанатов проекта считает совсем по-другому.

Андрей Шабарин больше не является участником проекта «Дом-2»

По словам кое-каких зрителей, Шабарин попросту устал от того, что ему приходится постоянно создавать новые любовные треугольники. А тема с игрушечным малышом, который на протяжении всей ночи постоянно кричал и вовсе оскорбил и унизил Андрея, ведь взрослому мужчине пришлось на всю Россию играться с куклами.

Сейчас же Андрей вместе с Розалией находятся вне Периметра, поэтому вольны делать все, что им угодно, о чем уже заявили в недавнем прямом эфире.

«Спасибо проекту «Дом-2» за все, что они мне дали! Но вспоминать это реалити-шоу я больше не хочу и не буду! Всем спасибо!» - подчеркнул Шабарин в прямом эфире.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бузова продолжает покорять мир, а Тарасов вовсю
Элтон Джон отменил концерт в США за 20 минут до
В Санкт-Петебурге установили размер минимальной
Писатель Эдуард Лимонов порадовался, что омский
Фотограф из Мурманска запечатлел на камеру
Концерт Ольги Бузовой в Майами отменили из-за
Анна Семенович снялась в новогодней фотосессии с
Никита Пресняков рассказал о кулинарных
Андрей Шабарин больше не является участником
На «Модном приговоре» Александр Васильев назвал
Jaguar I-Pace стала лидером по версии «Автомобиль
Анастасии Волочковой в костюме курицы предложили
«Дождь» извинился перед телеведущим Брилевым за
Американке удалось сфотографировать загадочного
Глюк’oZa в Instagram показала фото повзрослевшей
В YouTube показали шестиколёсную версию «Нива» 6х6
Дочь Ирины Салтыковой сняла клип и готовится
Учёные выяснили, почему пожилые мужчины здоровее
Стефания Маликова удивила поклонников новым
Кристина Дерябина опять приглашена на телепроект
Бездомный Шура стал бороться за квартиру в Москве
Королеву раскритиковали за дырявые штаны
Халитоз: Медики назвали причины и способы борьбы
Lexus увеличил расценки в России для многих
Алла Пугачева искупалась в квасном сусле с
Ученые смогли отрастить волосы на поврежденной
Голая Анастасия Волочкова окунулась в ледяную
Биологи открыли новый тип бактерий, которые
Honda представила новую внедорожную версию Honda
Популярнейшей породой кошек в России стала
Просмотреть все новости