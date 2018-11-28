Никита Пресняков рассказал о кулинарных способностях супруги
Никита Пресняков неоднократно рассказывал в интервью о заслугах своей супруги — модели Алёны Красновой. По словам музыканта, жена постоянно балует его полезными, но при этом вкусными кулинарными шедеврами.
На днях певец поделился кулинарным успехом своей любимой. Артист обнародовал в Сети аппетитный снимок ужина. Никита Пресняков под публикацией написал. «Моя возлюбленная приготовила батат». Кстати, музыкант также любит готовить и у него отлично получается.
Стоит напомнить, что летом пришедшего года пара законно вступила в брак. Теперь Алена Краснова заботится о домашнем уюте, пока ее супруг добивается известности вместе со своей группой MULTIVERSE, которая недавно выпустила первую пластинку под названием "Beyond".
На днях певец поделился кулинарным успехом своей любимой. Артист обнародовал в Сети аппетитный снимок ужина. Никита Пресняков под публикацией написал. «Моя возлюбленная приготовила батат». Кстати, музыкант также любит готовить и у него отлично получается.
Стоит напомнить, что летом пришедшего года пара законно вступила в брак. Теперь Алена Краснова заботится о домашнем уюте, пока ее супруг добивается известности вместе со своей группой MULTIVERSE, которая недавно выпустила первую пластинку под названием "Beyond".