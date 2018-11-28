Jaguar I-Pace стала лидером по версии «Автомобиль года»
Представители журнала Professional Driver из Великобритании назвали победителей почётной звания «Автомобиль года». Электрическая версия кросса Jaguar I-Pace стала лидером в данном рейтинге. Также эта модель смогла стать лучшим «Зеленым авто».
Электрический кросс версии Jaguar I-Pace премировали в марте в ходе женевского автосалона. В число преимуществ этого авто стоит отнести запас хода версии до 480 км, быструю зарядку до 80 процентов за 45 мин. Отсутствие бензинового мотора укоротило капот, увеличило пространство салона. Багажник авто на 656 л вмещает несколько больших сумок. Профессиональные шоферы лучшей машиной назвал версию Audi A8L 50 quattro. Модификация BMW 630d Gran Turismo смогла победить по версии «лучшее авто в представительском классе». Mercedes-Benz V220d удлинённой версии был признан минивэном года. Звание лучшего представителя сегмента SUV досталось Audi Q8 50 quattro. В классе «универсал» победила Mazda 6 Tourer. Представители такси-сервиса идеальным автомобилем решили назвать Toyota Prius Excel. Лидирующая позиция в прошлом году досталось седану Mercedes-Benz E220d. Победу в 2016 году одержал BMW 730d. Версия Tesla Model S победила в 2015-ом году.
«Dni24» раньше заявляли, что автокомпания General Motors собирается сократить штат, а также уменьшить издержки. Известный американский производитель в 2020 году собирается высвободить примерно шесть миллиардов долларов.
Электрический кросс версии Jaguar I-Pace премировали в марте в ходе женевского автосалона. В число преимуществ этого авто стоит отнести запас хода версии до 480 км, быструю зарядку до 80 процентов за 45 мин. Отсутствие бензинового мотора укоротило капот, увеличило пространство салона. Багажник авто на 656 л вмещает несколько больших сумок. Профессиональные шоферы лучшей машиной назвал версию Audi A8L 50 quattro. Модификация BMW 630d Gran Turismo смогла победить по версии «лучшее авто в представительском классе». Mercedes-Benz V220d удлинённой версии был признан минивэном года. Звание лучшего представителя сегмента SUV досталось Audi Q8 50 quattro. В классе «универсал» победила Mazda 6 Tourer. Представители такси-сервиса идеальным автомобилем решили назвать Toyota Prius Excel. Лидирующая позиция в прошлом году досталось седану Mercedes-Benz E220d. Победу в 2016 году одержал BMW 730d. Версия Tesla Model S победила в 2015-ом году.
«Dni24» раньше заявляли, что автокомпания General Motors собирается сократить штат, а также уменьшить издержки. Известный американский производитель в 2020 году собирается высвободить примерно шесть миллиардов долларов.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:34