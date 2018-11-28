General Motors планирует сократить штат и уменьшить издержки
Представители General Motors объявили о том, что в дальнейшем будет сокращён штат и уменьшены издержки. Американский бренд таким образом в 2020 году планирует высвободить около шести миллиардов долларов.
Об этом сообщила Мэри Барра, которая находится на должности генерального директора GM. За счёт таких мер бренд должен стать высокодинамичным, безотказным, прибыльным предприятием, способным к дальнейшим финансовым вливаниям. Руководство сосредоточилось на уменьшении показателей аварийности, автомобильных выхлопов, загрязнения атмосферы. При этом на $4,5 миллиарда должны уменьшиться накладные расходы. Годовые результаты издержек должны стать меньше на $1,5 миллиарда. Автобренд на протяжении года собирается увеличить ресурсы, требуемые для того, чтобы приступить к созданию электрокаров, а также самоуправляемых транспортных средств.
В свою очередь американский глава государства раскритиковал меры General Motors, пригрозив бренду проблемами, если будут остановлены заводы и сокращён персонал на территории штатов Огайо, а также Мичигана. Дональд Трамп обращаясь к руководству компании, потребовал увеличить производство в Соединённых Штатах и завершить сборку авто в Китае.
Об этом сообщила Мэри Барра, которая находится на должности генерального директора GM. За счёт таких мер бренд должен стать высокодинамичным, безотказным, прибыльным предприятием, способным к дальнейшим финансовым вливаниям. Руководство сосредоточилось на уменьшении показателей аварийности, автомобильных выхлопов, загрязнения атмосферы. При этом на $4,5 миллиарда должны уменьшиться накладные расходы. Годовые результаты издержек должны стать меньше на $1,5 миллиарда. Автобренд на протяжении года собирается увеличить ресурсы, требуемые для того, чтобы приступить к созданию электрокаров, а также самоуправляемых транспортных средств.
В свою очередь американский глава государства раскритиковал меры General Motors, пригрозив бренду проблемами, если будут остановлены заводы и сокращён персонал на территории штатов Огайо, а также Мичигана. Дональд Трамп обращаясь к руководству компании, потребовал увеличить производство в Соединённых Штатах и завершить сборку авто в Китае.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00