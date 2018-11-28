General Motors планирует сократить штат и уменьшить издержки





Об этом сообщила Мэри Барра, которая находится на должности генерального директора GM. За счёт таких мер бренд должен стать высокодинамичным, безотказным, прибыльным предприятием, способным к дальнейшим финансовым вливаниям. Руководство сосредоточилось на уменьшении показателей аварийности, автомобильных выхлопов, загрязнения атмосферы. При этом на $4,5 миллиарда должны уменьшиться накладные расходы. Годовые результаты издержек должны стать меньше на $1,5 миллиарда. Автобренд на протяжении года собирается увеличить ресурсы, требуемые для того, чтобы приступить к созданию электрокаров, а также самоуправляемых транспортных средств.В свою очередь американский глава государства раскритиковал меры General Motors, пригрозив бренду проблемами, если будут остановлены заводы и сокращён персонал на территории штатов Огайо, а также Мичигана. Дональд Трамп обращаясь к руководству компании, потребовал увеличить производство в Соединённых Штатах и завершить сборку авто в Китае.