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Кристина Дерябина опять приглашена на телепроект Дом-2

Бывшая звёздная участница скандального телепроекта "Дом-2" Кристина Дерябина всегда с радостью принимает приглашения от организаторов реалити-шоу.

Девушка уже не раз была замечена на программе «Бородина против Бузовой». Туда её приглашали экспертом и она часто высказывала своё мнение по различным темам.

Кристина Дерябина опять приглашена на телепроект Дом-2

Вот скоро зритель опять увидит Кристину в студии телестройки.

Тема весьма любима и популярна – «Мне 30 лет, я пока не хочу иметь детей». Никто не сомневается, что Дерябина обязательно выскажет свою точку зрения, ведь как раз детей у неё нет.

Кристина Дерябина опять приглашена на телепроект Дом-2

Сама девушка рассказывает, что вопросы о детишках поклонники ей задают ежедневно, и её это невероятно нервирует и бесит.

Она уже заявляла, что к материнству пока не готова, а также говорит, что в этом нет ничего постыдного. Дерябина убеждена, что всё у неё ещё впереди и перед тем, как задуматься о потомстве, нужно, как минимум, выйти замуж за любимого человека.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:36

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