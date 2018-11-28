Кристина Дерябина опять приглашена на телепроект Дом-2





Девушка уже не раз была замечена на программе «Бородина против Бузовой». Туда её приглашали экспертом и она часто высказывала своё мнение по различным темам.Вот скоро зритель опять увидит Кристину в студии телестройки.Тема весьма любима и популярна – «Мне 30 лет, я пока не хочу иметь детей». Никто не сомневается, что Дерябина обязательно выскажет свою точку зрения, ведь как раз детей у неё нет.Сама девушка рассказывает, что вопросы о детишках поклонники ей задают ежедневно, и её это невероятно нервирует и бесит.Она уже заявляла, что к материнству пока не готова, а также говорит, что в этом нет ничего постыдного. Дерябина убеждена, что всё у неё ещё впереди и перед тем, как задуматься о потомстве, нужно, как минимум, выйти замуж за любимого человека.