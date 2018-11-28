Ученые смогли отрастить волосы на поврежденной коже





Ученые использовали в своем эксперименте грызунов, у которых была повреждена кожа. Они изучали реакцию кожного покрова на разные сигнальные пути. Акцент был сделан на фибробластах, данные клетки отвечают за выработку коллагена, благодаря нему кожа и волосы выглядят здоровыми и сохраняется их нужная форма. В ходе эксперимента выяснилось, что наиболее эффективен сигнальный путь под названием sonic hedgehog. С его помощью клетки «общаются» между собой. Однако его можно заметить лишь у эмбриона в утробе матери во время формирования волосяного покрова. А у взрослого человека этот сигнал заторможен.Исследования показали ученым, по какой причине волосы не отрастали заново на месте, где есть шрам после операции и прочих повреждениях кожи. С помощью данного открытия волосы на травмированном участке грызуна стали активно расти. Это происходит из-за того, что импульсы дают коже сигнал об эмбриональном состоянии, в результате начинается процесс выращивания нового волосяного покрова. В будущем это может помочь людям, которые лишились волос из-за возраста.