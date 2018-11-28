Honda представила новую внедорожную версию Honda Passport
Honda на территории Лос-Анджелеса представила новую внедорожную версию Honda Passport. В основу новой модели положили архитектуру Honda Global Light Truck. Новинка имеет следующие размеры: 4838X1996X1818 миллиметров.
В подкапотном пространстве внедорожника Honda Passport расположена 3,5-литровая шестицилиндровая силовая установка на 284 л.с. Также в автомобиле установлен девятипозиционный «автомат», система полного/переднего привода. В новинке используется четыре режима езды: Mud, Snow, Sand, Normal. Версия Honda Passport оснащается мультимедийным центром с восьмидюймовым тачскрином, сервисами Android Auto, Apple CarPlay, круговым видеообзором, системой контроля за выходом авто из полосы движения, адаптивным круиз-контролем. Новая модификация Honda Passport в Соединённых Штатах появится в следующем году. В настоящее время стоимость транспортного средства является засекреченной.
«Dni24» ранее сообщали, что представители популярного ателье Manhart представили публике новое купе версии BMW M2 Competition.
В подкапотном пространстве внедорожника Honda Passport расположена 3,5-литровая шестицилиндровая силовая установка на 284 л.с. Также в автомобиле установлен девятипозиционный «автомат», система полного/переднего привода. В новинке используется четыре режима езды: Mud, Snow, Sand, Normal. Версия Honda Passport оснащается мультимедийным центром с восьмидюймовым тачскрином, сервисами Android Auto, Apple CarPlay, круговым видеообзором, системой контроля за выходом авто из полосы движения, адаптивным круиз-контролем. Новая модификация Honda Passport в Соединённых Штатах появится в следующем году. В настоящее время стоимость транспортного средства является засекреченной.
«Dni24» ранее сообщали, что представители популярного ателье Manhart представили публике новое купе версии BMW M2 Competition.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:33