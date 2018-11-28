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Подписчики обвинили Диму Билана во лжи

Подписчики обвинили известного российского певца Диму Билана во лжи. Им кажется, что порой артист, общаясь с ними в Instagram, летает где-то в облаках и не понимает, о чем говорит.
Подписчики обвинили Диму Билана во лжи

Дима Билан является одним из немногих, кто активно делится с фолловерами всем происходящим в его жизни. В частности, недавно он решил похвастаться своей новой паркой. По словам артиста, куртка очень ему идет. Однако подписчиков удивила подпись знаменитости к обнародованной фотографии: им показалось, что Билан не понимает, что на самом деле происходит на улице.
Подписчики обвинили Диму Билана во лжи

«Снова дожди, правда слегка подмороженные. С первым снегом!» - подписал публикацию артист.

Хейтеры тут же обратили внимание на соответствие слов и изображения. Они отметили, что в Москве уже целую неделю как лежит снег, а никакие дожди не идут. Сам Билан никак не отреагировал на критику.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:03

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