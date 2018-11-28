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Ксения Собчак подогрела слухи о разладе в семье свежей фотографией

Экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак продолжает подогревать сплетни о разногласиях в семье.

Фотография, которая несколько часов назад появилась в личном микроблоге Собчак, спровоцировала настоящих спор в Сети.

Ксения Собчак подогрела слухи о разладе в семье свежей фотографией

В последние несколько недель слухи о том, что брак Ксении и Максима Виторгана «трещит по швам», не утихают ни на мгновение. В итоге уже почти все интернет-пользователи и журналисты развели телеведущую и актера, однако продолжают ждать от знаменитостей каких-либо объяснений.

Так или иначе, но до сих пор этого не произошло. Наоборот, Ксения словно решила немного подыграть аудитории и в очередной раз спровоцировать ее. Считанные часы назад Собчак разместила у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, на котором она запечатлена вместе с Максимом Виторганом.

Супруги стоят над ярким источником света, что дало им возможность отбросить на стене две тени. Максим наклоняется над Ксенией в страшной позе, а его любимая супруга, в свою очередь, словно прикидывается «невинной овечкой», которая якобы боится того, что может с ней сделать «муж-мучитель».

Ксения Собчак подогрела слухи о разладе в семье свежей фотографией

Снимок Собчак стал причиной того, что сейчас в социальных сетях разгорелся настоящий скандал, а все из-за того, что одна половина фолловеров убеждена в том, что Ксения просто подогревает слухи о ее разводе с Виторганом, а вторая заявляет, что таким образом ведущая «Дома-2» хотела продемонстрировать поклонникам, что же происходит сейчас в ее семействе.

«Собчак боится Виторгана, что и продемонстрировала у себя на фотографии!», «Ксюша обожает хайп, вот и опубликовала этот снимок в Сеть» - продолжают комментировать в Instagram свежее фото Собчак.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:50

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