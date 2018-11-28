Популярнейшей породой кошек в России стала священная бирма





Ассамблея российских клубов любителей кошек информирует, что в 2018 году большой спрос и распространение в стране получила бирманская порода. Животное вывели как помесь персидской и сиамской, из-за чего оно получило ярко-синие глаза, полудлинную шерсть и белый окрас с тёмной мордой, "перчатками" и "носочками". В Европе священная бирма стала известна ещё в начале прошлого века, а в Америку её завезли в 1960-х.На сегодняшний день котята этой породы стоят недёшево, однако россиян привлекает необычная внешность животного. Как передают в РСА, владельцы бирманской кошки, полюбившие её, будут с ней навсегда.Кроме того, большим спросом в стране пользуются крупные длинношёрстные мейн-куны. За ними по популярности следуют канадские сфинксы, покупаемые так же часто, как шотландские фолды.Организация любителей кошек полагает, что востребованность той или иной породы во многом обоснована активностью поставщиков. Если завозчики начинают успешное продвижение тех или иных кошек, спрос растёт и у покупателя.