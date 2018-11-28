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Популярнейшей породой кошек в России стала священная бирма

Популярнейшей породой кошек за текущий год в России, по данным РСА, стала священная бирма. Длинношёрстная голубоглазая питомица обходится хозяевам в немалую сумму денег.
Популярнейшей породой кошек в России стала священная бирма

Ассамблея российских клубов любителей кошек информирует, что в 2018 году большой спрос и распространение в стране получила бирманская порода. Животное вывели как помесь персидской и сиамской, из-за чего оно получило ярко-синие глаза, полудлинную шерсть и белый окрас с тёмной мордой, "перчатками" и "носочками". В Европе священная бирма стала известна ещё в начале прошлого века, а в Америку её завезли в 1960-х.

На сегодняшний день котята этой породы стоят недёшево, однако россиян привлекает необычная внешность животного. Как передают в РСА, владельцы бирманской кошки, полюбившие её, будут с ней навсегда.

Кроме того, большим спросом в стране пользуются крупные длинношёрстные мейн-куны. За ними по популярности следуют канадские сфинксы, покупаемые так же часто, как шотландские фолды.
Популярнейшей породой кошек в России стала священная бирма

Организация любителей кошек полагает, что востребованность той или иной породы во многом обоснована активностью поставщиков. Если завозчики начинают успешное продвижение тех или иных кошек, спрос растёт и у покупателя.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:26

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