Выбросившийся на берег Белого моря бутылконос напугал жителей Архангельской области
Выбросившийся на берег Белого моря кит-бутылконос напугал жителей деревни в Архангельской области. Настоящий ареал обитания животного находится в северной Атлантике.
Жители деревни Лопшеньга рассказали о найденном на берегу моря создании, с которым до этого никогда не сталкивались. Как выяснилось, шторм выбросил на сушу высоколобого бутылконоса, каким-то образом оказавшегося в чужом ареале обитания. Этот вид китов живёт в северных широтах Атлантического океана, в том числе возле полярных ледников.
Бутылконосы охотятся на кальмаров и погружаются очень низко на глубину, по сравнению в другими китами. Учёные Архангельской области, занявшиеся найденной особью, были озадачены, что она добралась до Белого моря, игнорируя привычные маршруты.
Для этого животному необходимо было переплыть также Баренцево море. Инцидент может помочь в более глубоком изучении ареала высоколобых бутылконосов, сузив либо расширив его границы.
Биологи заинтересованы нынешним состоянием китов, а также последствиями их миграции в Белое море. Отметим, что бутылконосы нередко заходят в речные устья и обсыхают на мели. Так, в 2006 году одна особь появилась в британской Темзе.
Жители деревни Лопшеньга рассказали о найденном на берегу моря создании, с которым до этого никогда не сталкивались. Как выяснилось, шторм выбросил на сушу высоколобого бутылконоса, каким-то образом оказавшегося в чужом ареале обитания. Этот вид китов живёт в северных широтах Атлантического океана, в том числе возле полярных ледников.
Бутылконосы охотятся на кальмаров и погружаются очень низко на глубину, по сравнению в другими китами. Учёные Архангельской области, занявшиеся найденной особью, были озадачены, что она добралась до Белого моря, игнорируя привычные маршруты.
Для этого животному необходимо было переплыть также Баренцево море. Инцидент может помочь в более глубоком изучении ареала высоколобых бутылконосов, сузив либо расширив его границы.
Биологи заинтересованы нынешним состоянием китов, а также последствиями их миграции в Белое море. Отметим, что бутылконосы нередко заходят в речные устья и обсыхают на мели. Так, в 2006 году одна особь появилась в британской Темзе.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:32