СМИ: В квартире молодой пассии Евгения Петросяна нашли детскую с двумя кроватками





Журналистам удалось узнать, какая дизайнерская компания оформляла квартиру 29-летняй Татьяны Брухуновой. На веб-странице фирмы находятся публикации жилища помощницы юмориста. Однако фото не подписаны и поэтому репортеры предполагают, что публикации сделаны именно в апартаментах Брухуновой, сравнив фотографии с чертежами квартиры, которая находится в Росреестре. После просмотра кадров, журналисты обнаружили ошеломляющую сенсацию. В апартаментах в комнате для детей находится 2 кроватки, которые примыкают к гостевой. По мнению репортеров, эта комната предназначена для няни, чтобы быть поближе к малышам.В апартаментах все комнаты в светлых тонах, кроме рабочего кабинета, в котором обстановка поразительно схожа с кабинетом Евгения Вагановича. Согласно предоставленным расценкам на интерне-сайте, VIP-ремонт помощнице юмориста обошелся в 6 000 000 руб.