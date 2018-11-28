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СМИ: В квартире молодой пассии Евгения Петросяна нашли детскую с двумя кроватками

Журналистам удалось раздобыть снимки квартиры, которая, скорей всего, принадлежит Татьяне Брухуновой, являющейся помощницей Евгения Петросяна. Репортеры обнаружили в жилище детскую комнату с 2 кроватками.

СМИ: В квартире молодой пассии Евгения Петросяна нашли детскую с двумя кроватками


Журналистам удалось узнать, какая дизайнерская компания оформляла квартиру 29-летняй Татьяны Брухуновой. На веб-странице фирмы находятся публикации жилища помощницы юмориста. Однако фото не подписаны и поэтому репортеры предполагают, что публикации сделаны именно в апартаментах Брухуновой, сравнив фотографии с чертежами квартиры, которая находится в Росреестре. После просмотра кадров, журналисты обнаружили ошеломляющую сенсацию. В апартаментах в комнате для детей находится 2 кроватки, которые примыкают к гостевой. По мнению репортеров, эта комната предназначена для няни, чтобы быть поближе к малышам.

СМИ: В квартире молодой пассии Евгения Петросяна нашли детскую с двумя кроватками


В апартаментах все комнаты в светлых тонах, кроме рабочего кабинета, в котором обстановка поразительно схожа с кабинетом Евгения Вагановича. Согласно предоставленным расценкам на интерне-сайте, VIP-ремонт помощнице юмориста обошелся в 6 000 000 руб.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:14

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