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Айза Анохина сообщила фанатам в Instagram печальную новость о своей собаке

Айза Анохина в своем микроблоге Instagram сообщила фанатам печальную новость. Собака бизнесвумен попала под машину на Бали.

Айза Анохина сообщила фанатам в Instagram печальную новость о своей собаке


Айза Анохина вместе со своим супругом и 2 детьми живет на Бали. Бизнесвумен часто прилетает в столицу России по работе, потому что ее салон красоты находится именно в Москве. Накануне знаменитость сообщила поклонникам в соцсети, что ее балийского пса по кличке Спот сбил автомобиль. К счастью он живой и сейчас находится в клинике. Вся семья очень переживает, и надеется, что в скором времени собака поправится. Айза Анохина сопроводила пост фото с бездомными щенками, которые ищут дом. Подписчики в комментариях желают псу скорейшего выздоровления.

Стоит отметить, что Айза с мужем нашла на пляже Спота и забрала его к себе домой. Немного позже выяснилось, что питомец полностью слепой. Скорей всего из-за этого собака и попала под автомобиль.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:52

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