Айза Анохина сообщила фанатам в Instagram печальную новость о своей собаке

Айза Анохина вместе со своим супругом и 2 детьми живет на Бали. Бизнесвумен часто прилетает в столицу России по работе, потому что ее салон красоты находится именно в Москве. Накануне знаменитость сообщила поклонникам в соцсети, что ее балийского пса по кличке Спот сбил автомобиль. К счастью он живой и сейчас находится в клинике. Вся семья очень переживает, и надеется, что в скором времени собака поправится. Айза Анохина сопроводила пост фото с бездомными щенками, которые ищут дом. Подписчики в комментариях желают псу скорейшего выздоровления.Стоит отметить, что Айза с мужем нашла на пляже Спота и забрала его к себе домой. Немного позже выяснилось, что питомец полностью слепой. Скорей всего из-за этого собака и попала под автомобиль.