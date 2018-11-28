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Илана Юрьева из "Уральских пельменей" отказалась идти в баню с немцами

Илана Юрьева из "Уральских пельменей" во время путешествия отказалась идти в баню с немцами. Артистка объяснила это тем, что в Германии мужчины и женщины парятся вместе.
Илана Юрьева из "Уральских пельменей" отказалась идти в баню с немцами

Юрьева поделилась с поклонниками впечатлениями от заграничной поездки, во время которой с супругом посетила Дюссельдорф, Гамбург, Падерборн и Берлин. Знаменитости очень понравились красоты Германии, однако погода стояла холодная, и пара решила сходить в местную баню, чтобы согреться. Там артистку ждал неприятный сюрприз.

Юрьева уже вносила оплату, когда узнала от менеджера, что ей придётся париться с несколькими мужчинами. Как оказалось, немецким женщинам не обязательно ходить в отдельную баню. Россиянке не захотелось даже в сопровождении мужа представать перед незнакомцами полураздетой, поэтому от спа-процедур пришлось отказаться.

Тем не менее, отдушину Юрьева нашла в немецкой кухне, насладившись мясными блюдами. Единственное, что актриса наотрез отказалась пробовать - это конина. Звезда "Уральских пельменей" считает, что у мяса лошади чересчур специфический вкус.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:00

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