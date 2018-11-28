Подмосковная недвижимость становится ближе к покупателю благодаря новой услуге ФСК «Лидер»
Одна из старейших и крупнейших девелоперских компаний, специализирующихся на недвижимости в Подмосковье, предложила новую услугу – «Сделка за 1 день».
В рамках этой сделки финансово-строительная компания «Лидер» совместно со Сбербанком дают возможность любому покупателю оформить договор на покупку недвижимости в течение считанных часов. Стоит отметить, что ранее подобная процедура могла занять до 10 рабочих дней.
В настоящее время услуга доступна только на одном объекте «Лидера» - в UP-квартале «Сколковский», расположенном недалеко от МКАДа. Однако пресс-служба застройщика уже заверила издание «Вести Подмосковья», что в скором времени аналогичные возможности появятся на всех подмосковных объектах застройщика.
Зарплатные клиенты Сбербанка могут оформить ипотеку, всем остальным покупателям предлагается подписать договор долевого участия (ДДУ) на условиях 100-процентной оплаты.
Процесс покупки в рамках проекта очень прост. Достаточно оставить заявку менеджерам застройщика, открыть счет в Сбербанке, и в назначенное время прийти на подбор и осмотр квартиры с готовым пакетом документов. Выбор квартиры займет не более 2 часов, за это же время будет готов договор ипотечного кредитования, который подписывается в тот же день вместе с ДДУ. После этого документы сразу отправляются на регистрацию сделки в Росреестр.
ФСК «Лидер» обещает дополнительную скидку на жилье всем клиентам, воспользовавшимся услугой на этапе пилотного тестирования.
В рамках этой сделки финансово-строительная компания «Лидер» совместно со Сбербанком дают возможность любому покупателю оформить договор на покупку недвижимости в течение считанных часов. Стоит отметить, что ранее подобная процедура могла занять до 10 рабочих дней.
В настоящее время услуга доступна только на одном объекте «Лидера» - в UP-квартале «Сколковский», расположенном недалеко от МКАДа. Однако пресс-служба застройщика уже заверила издание «Вести Подмосковья», что в скором времени аналогичные возможности появятся на всех подмосковных объектах застройщика.
Зарплатные клиенты Сбербанка могут оформить ипотеку, всем остальным покупателям предлагается подписать договор долевого участия (ДДУ) на условиях 100-процентной оплаты.
Процесс покупки в рамках проекта очень прост. Достаточно оставить заявку менеджерам застройщика, открыть счет в Сбербанке, и в назначенное время прийти на подбор и осмотр квартиры с готовым пакетом документов. Выбор квартиры займет не более 2 часов, за это же время будет готов договор ипотечного кредитования, который подписывается в тот же день вместе с ДДУ. После этого документы сразу отправляются на регистрацию сделки в Росреестр.
ФСК «Лидер» обещает дополнительную скидку на жилье всем клиентам, воспользовавшимся услугой на этапе пилотного тестирования.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:25