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Ученые разобрались с механизмом запоминания и забывания информации человеческим мозгом

Ученые заявили о завершении длительного исследования, раскрывшего еще одну небольшую часть возможностей человеческого мозга. Специалисты Scripps Research заявили о раскрытии механизмов запоминания и забывания информации, сообщает Cell Reports.

Ученые разобрались с механизмом запоминания и забывания информации человеческим мозгом


В качестве подопытных экземпляров для демонстрации исследователи взяли мух. У них эксперты отслеживали изменения в протекании нейронных сигналов, как при обучении, так и при стирании из памяти информации. После сравнения массы собранных данных ученые обнаружили один дофаминовый нейрон. Все указывает на то, что он может управлять всеми процессами по перемещению информации в мозге человека.

Как рассказал Джейкоб Берри, специалисты предположили, что найденный нейрон может быть главным в процессе контроля информации в памяти, стирая бесполезные данные. Выйти на след этого сложного механизма ученые смогли, используя на мухах специально созданный запах. При его запуске в воздух, насекомых били током. В результате они запомнили эту закономерность и стали избегать контакта с опасным запахом. После сравнения данных до и после эксперимента специалисты Scripps Research увидели, как происходит форматирование памяти.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:00

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