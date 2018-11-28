Ученые разобрались с механизмом запоминания и забывания информации человеческим мозгом





В качестве подопытных экземпляров для демонстрации исследователи взяли мух. У них эксперты отслеживали изменения в протекании нейронных сигналов, как при обучении, так и при стирании из памяти информации. После сравнения массы собранных данных ученые обнаружили один дофаминовый нейрон. Все указывает на то, что он может управлять всеми процессами по перемещению информации в мозге человека.Как рассказал Джейкоб Берри, специалисты предположили, что найденный нейрон может быть главным в процессе контроля информации в памяти, стирая бесполезные данные. Выйти на след этого сложного механизма ученые смогли, используя на мухах специально созданный запах. При его запуске в воздух, насекомых били током. В результате они запомнили эту закономерность и стали избегать контакта с опасным запахом. После сравнения данных до и после эксперимента специалисты Scripps Research увидели, как происходит форматирование памяти.