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Ученые объяснили, почему девушки не могут достигать оргазма

Ученые провели исследование среди женщин, определив перечень основных причин, мешающих им в получении оргазма. Специалисты учли как физиологические, так и психологические особенности испытуемых.

Ученые объяснили, почему девушки не могут достигать оргазма


Специалисты определили, что женщина далеко не всегда может достигнуть оргазма, не испытывая его в 10-40% случаев. При этом почти половине из них не может помочь даже дополнительная стимуляция. Специалисты провели опрос среди более, чем 900 респонденток, также изучив их физиологические показатели. В опроснике они указали свое происхождение, место проживания, образ жизни, семейное положение и прочие личные данные, включая и интимные подробности.

После анализа полученных результатов ученые смогли выделить главные причины отсутствия оргазма у женщин. На первом месте идет непривлекательность партнера. Также преградой может стать мнение девушки, что она не привлекает мужчину. Другой частой причиной является недостаточное возбуждение. Важную роль играет продолжительность прелюдии и продолжительность самого полового акта.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:56

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