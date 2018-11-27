Ученые объяснили, почему девушки не могут достигать оргазма





Специалисты определили, что женщина далеко не всегда может достигнуть оргазма, не испытывая его в 10-40% случаев. При этом почти половине из них не может помочь даже дополнительная стимуляция. Специалисты провели опрос среди более, чем 900 респонденток, также изучив их физиологические показатели. В опроснике они указали свое происхождение, место проживания, образ жизни, семейное положение и прочие личные данные, включая и интимные подробности.После анализа полученных результатов ученые смогли выделить главные причины отсутствия оргазма у женщин. На первом месте идет непривлекательность партнера. Также преградой может стать мнение девушки, что она не привлекает мужчину. Другой частой причиной является недостаточное возбуждение. Важную роль играет продолжительность прелюдии и продолжительность самого полового акта.