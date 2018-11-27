Эксперт озвучил дальнейшую работу зонда InSight на поверхности Марса
Эксперт рассказал о дальнейшей работе космического зонда InSight на Марсе. Аппарат за счёт солнечных батарей осуществил зарядку аккумуляторов. Установив с Землей связь, зонд передал учёным новое фото поверхности планеты.
Эксперт отмечает, что по первому полученному фото видно, что посадка аппарата была успешной. Повреждений у зонда не наблюдается. Снимок получился грязным, так как на камеру налипла марсианская грязь. На фото просматривается ровная линия горизонта Красной планеты. На нижней правой стороне изображена одна из ног InSight, а также камень небольших размеров. Поверхность является практически ровной. Именно сюда предполагали посадить зонд. В дальнейшем будут высажены ещё два устройства. Речь идёт о сейсмометре и свайной установке. Новостное издание «Народные новости» сообщают, что основная задача будет заключаться в изучении недр Марса, а также распределение температуры непосредственно по глубине марсианского грунта. Это поможет определить, как быстро остывает Красная планета.
Модуль InSight находится у экватора на равнине Элизий. Через пару недель должны начаться сейсмические исследования Марса.
Эксперт отмечает, что по первому полученному фото видно, что посадка аппарата была успешной. Повреждений у зонда не наблюдается. Снимок получился грязным, так как на камеру налипла марсианская грязь. На фото просматривается ровная линия горизонта Красной планеты. На нижней правой стороне изображена одна из ног InSight, а также камень небольших размеров. Поверхность является практически ровной. Именно сюда предполагали посадить зонд. В дальнейшем будут высажены ещё два устройства. Речь идёт о сейсмометре и свайной установке. Новостное издание «Народные новости» сообщают, что основная задача будет заключаться в изучении недр Марса, а также распределение температуры непосредственно по глубине марсианского грунта. Это поможет определить, как быстро остывает Красная планета.
Модуль InSight находится у экватора на равнине Элизий. Через пару недель должны начаться сейсмические исследования Марса.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:26