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Эксперт озвучил дальнейшую работу зонда InSight на поверхности Марса

Эксперт рассказал о дальнейшей работе космического зонда InSight на Марсе. Аппарат за счёт солнечных батарей осуществил зарядку аккумуляторов. Установив с Землей связь, зонд передал учёным новое фото поверхности планеты.

Эксперт озвучил дальнейшую работу зонда InSight на поверхности Марса


Эксперт отмечает, что по первому полученному фото видно, что посадка аппарата была успешной. Повреждений у зонда не наблюдается. Снимок получился грязным, так как на камеру налипла марсианская грязь. На фото просматривается ровная линия горизонта Красной планеты. На нижней правой стороне изображена одна из ног InSight, а также камень небольших размеров. Поверхность является практически ровной. Именно сюда предполагали посадить зонд. В дальнейшем будут высажены ещё два устройства. Речь идёт о сейсмометре и свайной установке. Новостное издание «Народные новости» сообщают, что основная задача будет заключаться в изучении недр Марса, а также распределение температуры непосредственно по глубине марсианского грунта. Это поможет определить, как быстро остывает Красная планета.


Модуль InSight находится у экватора на равнине Элизий. Через пару недель должны начаться сейсмические исследования Марса.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:26

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