Археологи нашли в Эквадоре место древнейшего захоронения





Археологические раскопки специалисты ДВФУ ведут на территории Атауальпа-антон, де ранее удалось найти следы поселения древних людей. Здесь ученые нашли всевозможные предметы быта, включая посуду, инструменты для возделывания почвы и орудия охоты. После проведенного анализа археологи сделали заключение, что вещи и останки относятся к неолиту или мезолиту.Тем не менее, пока ученые затрудняются назвать точный возраст находок, так как большая их часть слишком хрупкая и остается в земле из-за угрозы повреждения при изъятии. Как рассказали в ДВФУ, ученые работают в этом регионе Эквадора с 2014 года, но наткнуться на следы обитания древних людей удалось только недавно. На первый взгляд, находки российских ученых напоминают израильские, хотя и могут оказаться заметно старше.