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Археологи нашли в Эквадоре место древнейшего захоронения

Российские ученые заявили об обнаружении в Эквадоре древнейшего в мире человеческого захоронения. По словам специалистов Дальневосточного федерального университета, возраст находки составляет не менее 10 тысяч лет.

Археологи нашли в Эквадоре место древнейшего захоронения


Археологические раскопки специалисты ДВФУ ведут на территории Атауальпа-антон, де ранее удалось найти следы поселения древних людей. Здесь ученые нашли всевозможные предметы быта, включая посуду, инструменты для возделывания почвы и орудия охоты. После проведенного анализа археологи сделали заключение, что вещи и останки относятся к неолиту или мезолиту.

Тем не менее, пока ученые затрудняются назвать точный возраст находок, так как большая их часть слишком хрупкая и остается в земле из-за угрозы повреждения при изъятии. Как рассказали в ДВФУ, ученые работают в этом регионе Эквадора с 2014 года, но наткнуться на следы обитания древних людей удалось только недавно. На первый взгляд, находки российских ученых напоминают израильские, хотя и могут оказаться заметно старше.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:53

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