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Дочь Владимира Машкова показала на его юбилей забавное видео с внучками актёра

Дочь Владимира Машкова Мария показала на его 55-летний юбилей забавное видео с двумя внучками артиста. Поздравить звёздного дедушку девочек пришлось упрашивать.
Дочь Владимира Машкова показала на его юбилей забавное видео с внучками актёра

27 ноября известному российскому артисту Машкову, руководящему театром Табакова, исполнилось 55 лет. Хотя звезда сериала "Ликвидация" не запланировал большого праздника, его звёздная дочь не забыла напомнить отцу и его поклонникам о круглой дате. В своём Instagram актриса выложила ролик, который записала ещё 5 лет назад.

На видео две маленькие внучки Машкова, Саша и Стефания, упорно не желают поздравить деда, который так много сделал для семьи. Ходя за детьми по пятам и прося своего, молодая мама всё же добилась от девочек нежных слов для любимого родственника.

"Папа! С днём рожденья тебя! Счастлив будь!" - подписала видео Машкова.

Отметим, что на свой юбилей худрук собирается провести очередную репетицию "Матроской тишины" в театре. Праздник омрачила смерть Олега Табакова, которого госпитализировали, по совпадению, 27 ноября, в день рождения Машкова. До этого коллеги ежегодно созванивались в этот день, обмениваясь тёплыми словами.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:03

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