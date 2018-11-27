Дочь Владимира Машкова показала на его юбилей забавное видео с внучками актёра
Дочь Владимира Машкова Мария показала на его 55-летний юбилей забавное видео с двумя внучками артиста. Поздравить звёздного дедушку девочек пришлось упрашивать.
27 ноября известному российскому артисту Машкову, руководящему театром Табакова, исполнилось 55 лет. Хотя звезда сериала "Ликвидация" не запланировал большого праздника, его звёздная дочь не забыла напомнить отцу и его поклонникам о круглой дате. В своём Instagram актриса выложила ролик, который записала ещё 5 лет назад.
На видео две маленькие внучки Машкова, Саша и Стефания, упорно не желают поздравить деда, который так много сделал для семьи. Ходя за детьми по пятам и прося своего, молодая мама всё же добилась от девочек нежных слов для любимого родственника.
Отметим, что на свой юбилей худрук собирается провести очередную репетицию "Матроской тишины" в театре. Праздник омрачила смерть Олега Табакова, которого госпитализировали, по совпадению, 27 ноября, в день рождения Машкова. До этого коллеги ежегодно созванивались в этот день, обмениваясь тёплыми словами.
27 ноября известному российскому артисту Машкову, руководящему театром Табакова, исполнилось 55 лет. Хотя звезда сериала "Ликвидация" не запланировал большого праздника, его звёздная дочь не забыла напомнить отцу и его поклонникам о круглой дате. В своём Instagram актриса выложила ролик, который записала ещё 5 лет назад.
На видео две маленькие внучки Машкова, Саша и Стефания, упорно не желают поздравить деда, который так много сделал для семьи. Ходя за детьми по пятам и прося своего, молодая мама всё же добилась от девочек нежных слов для любимого родственника.
"Папа! С днём рожденья тебя! Счастлив будь!" - подписала видео Машкова.
Отметим, что на свой юбилей худрук собирается провести очередную репетицию "Матроской тишины" в театре. Праздник омрачила смерть Олега Табакова, которого госпитализировали, по совпадению, 27 ноября, в день рождения Машкова. До этого коллеги ежегодно созванивались в этот день, обмениваясь тёплыми словами.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:03