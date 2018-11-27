Дочь Владимира Машкова показала на его юбилей забавное видео с внучками актёра

"Папа! С днём рожденья тебя! Счастлив будь!" - подписала видео Машкова.

27 ноября известному российскому артисту Машкову, руководящему театром Табакова, исполнилось 55 лет. Хотя звезда сериала "Ликвидация" не запланировал большого праздника, его звёздная дочь не забыла напомнить отцу и его поклонникам о круглой дате. В своём Instagram актриса выложила ролик, который записала ещё 5 лет назад.На видео две маленькие внучки Машкова, Саша и Стефания, упорно не желают поздравить деда, который так много сделал для семьи. Ходя за детьми по пятам и прося своего, молодая мама всё же добилась от девочек нежных слов для любимого родственника.Отметим, что на свой юбилей худрук собирается провести очередную репетицию "Матроской тишины" в театре. Праздник омрачила смерть Олега Табакова, которого госпитализировали, по совпадению, 27 ноября, в день рождения Машкова. До этого коллеги ежегодно созванивались в этот день, обмениваясь тёплыми словами.