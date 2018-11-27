СМИ: Брат Анджелины Джоли готовится выступить в суде на стороне Брэда Питта
Джеймс Хейвен, являющийся братом голливудской актрисы Анджелины Джоли, перешел на сторону Брэда Питта и выступить в суде против сестры. Родственник голливудской актрисы представит доказательства того, что его она пыталась опорочить своего мужа.
Ранее мужчина помогал присматривать за детьми сестры. Он в последнее время даже проживал вместе с Анджелиной Джоли. Однако недавно артистка попросила родственника, чтобы он съехал. Скорей всего, именно данное требование разозлило Джеймса Хейвена, и он принял решение стать на сторону супруга сестры. Голливудская звезда заявила, что решение брата она расценивает, как предательство.
Ранее «Dni24» сообщало, что Веру Брежневу поклонники заподозрили в романтических отношениях с модельером из Грузии Давидом Кома из-за снимка в Instagram.
Ранее мужчина помогал присматривать за детьми сестры. Он в последнее время даже проживал вместе с Анджелиной Джоли. Однако недавно артистка попросила родственника, чтобы он съехал. Скорей всего, именно данное требование разозлило Джеймса Хейвена, и он принял решение стать на сторону супруга сестры. Голливудская звезда заявила, что решение брата она расценивает, как предательство.
Ранее «Dni24» сообщало, что Веру Брежневу поклонники заподозрили в романтических отношениях с модельером из Грузии Давидом Кома из-за снимка в Instagram.