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СМИ: Брат Анджелины Джоли готовится выступить в суде на стороне Брэда Питта

Джеймс Хейвен, являющийся братом голливудской актрисы Анджелины Джоли, перешел на сторону Брэда Питта и выступить в суде против сестры. Родственник голливудской актрисы представит доказательства того, что его она пыталась опорочить своего мужа.

СМИ: Брат Анджелины Джоли готовится выступить в суде на стороне Брэда Питта


Ранее мужчина помогал присматривать за детьми сестры. Он в последнее время даже проживал вместе с Анджелиной Джоли. Однако недавно артистка попросила родственника, чтобы он съехал. Скорей всего, именно данное требование разозлило Джеймса Хейвена, и он принял решение стать на сторону супруга сестры. Голливудская звезда заявила, что решение брата она расценивает, как предательство.

СМИ: Брат Анджелины Джоли готовится выступить в суде на стороне Брэда Питта


Ранее «Dni24» сообщало, что Веру Брежневу поклонники заподозрили в романтических отношениях с модельером из Грузии Давидом Кома из-за снимка в Instagram.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00

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