Майя Донцова побывала у доктора, который заявил, что ей пора обзаводиться детьми

«Я с маленькими детьми довольно редко сталкивался. Я их люблю, но не знаю, как менять им подгузник или как кормить их. Считаю, что мама малыша должна заниматься его воспитанием на начальном этапе – до года, а мужчина должен полностью содержать жену и ребенка» - недавно Алексей Купин заявил журналистам телепроекта «Дом-2».

Возлюбленная Алексея Купина вчера посетила одного из лучших столичных докторов, который не только помог девушке пройти необходимые обследования, но и подчеркнул, что Майе уже пора обзаводиться наследниками.Не секрет, что Донцова довольно давно начала задумываться о материнстве. Сейчас участница «Дома-2» всерьез взялась за свое здоровье, о чем постоянно рассказывает поклонникам. Майя никогда не скрывала, что хочет детей, но больше всего девушка начала мечтать о первенце после того, как переехала с избранником жить в VIP-дом к семейству Рапунцель-Дмитренко.В свою очередь Алексей не единожды отмечал, что не желает торопить события и сначала хочет, чтобы его будущая супруга избавилась от вредных привычек и прошла всех докторов, которые подтвердят, что ей уже можно в ближайшие месяцы беременеть.Судя по фотографии, которая несколько часов назад появилась в Stories Донцовой, врач одобрил планы Майи и даже составил девушке ряд рекомендаций.На данный момент Майя так и не решилась озвучить подписчикам всех подробностей, но очевидно, что будущие супруги уже активно обсуждают вопрос первенца. Вполне вероятно, что ребята перейдут к решительным действиях уже после свадьбы, которая запланировала на середину декабря.