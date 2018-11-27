АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Ошибки молодости»: Знаменитости, вернувшиеся к традиционной ориентации
EUR 75.57 USD 66.51
Курс валют на 27.11.2018

Майя Донцова побывала у доктора, который заявил, что ей пора обзаводиться детьми

Майя Донцова решительно настроена на то, чтобы в ближайшее время стать мамой.

Возлюбленная Алексея Купина вчера посетила одного из лучших столичных докторов, который не только помог девушке пройти необходимые обследования, но и подчеркнул, что Майе уже пора обзаводиться наследниками.

Майя Донцова побывала у доктора, который заявил, что ей пора обзаводиться детьми

Не секрет, что Донцова довольно давно начала задумываться о материнстве. Сейчас участница «Дома-2» всерьез взялась за свое здоровье, о чем постоянно рассказывает поклонникам. Майя никогда не скрывала, что хочет детей, но больше всего девушка начала мечтать о первенце после того, как переехала с избранником жить в VIP-дом к семейству Рапунцель-Дмитренко.

В свою очередь Алексей не единожды отмечал, что не желает торопить события и сначала хочет, чтобы его будущая супруга избавилась от вредных привычек и прошла всех докторов, которые подтвердят, что ей уже можно в ближайшие месяцы беременеть.

Судя по фотографии, которая несколько часов назад появилась в Stories Донцовой, врач одобрил планы Майи и даже составил девушке ряд рекомендаций.

Майя Донцова побывала у доктора, который заявил, что ей пора обзаводиться детьми

На данный момент Майя так и не решилась озвучить подписчикам всех подробностей, но очевидно, что будущие супруги уже активно обсуждают вопрос первенца. Вполне вероятно, что ребята перейдут к решительным действиях уже после свадьбы, которая запланировала на середину декабря.

«Я с маленькими детьми довольно редко сталкивался. Я их люблю, но не знаю, как менять им подгузник или как кормить их. Считаю, что мама малыша должна заниматься его воспитанием на начальном этапе – до года, а мужчина должен полностью содержать жену и ребенка» - недавно Алексей Купин заявил журналистам телепроекта «Дом-2».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: В конце XXI века Европу и США затопит
Дочь Владимира Машкова показала на его юбилей
СМИ: Брат Анджелины Джоли готовится выступить в
Легковые автомобили оказались под угрозой
Ученые уточнили время вымирания сибирского
Монитор ASUS VA279HAE Eye Care защитит зрение
В Новокузнецке сняли на видео автомобиль с
У Алексея Воробьева умер любимый пес
Ученые: Конфликты родителей в присутствии детей
Майя Донцова побывала у доктора, который заявил,
Ольга Бузова показала в Instagram семейное фото с
Агата Муцениеце продемонстрировала стройную
Уфологи: NASA уничтожило фотографии Сфинкса,
Бывший участник «Замуж за Бузову» Александр
Алла Пугачева и Валерий Леонтьев поздравили жену
Сервис Google Maps расширили возможностью
Родившая первенца Ханна объявила о новогоднем
Опубликовано необычное видео со съемок «Игры
Глава UFC назвал трех возможных соперников Хабиба
Ольга Бузова и ее экс-супруг Тарасов опубликовали
«Ошибки молодости»: Знаменитости, вернувшиеся к
Китайские уфологи исследуют загадочный череп
«Дом мечты»: Экстравагантные дома знаменитостей
Тата Абрамсон провела прямой эфир с бывшим мужем
Муж Полины Гагариной получил домашнюю травму
Беременная Меган Маркл не планирует уходить в
Ученые: После просмотра фильмов о супергероях
Илон Маск: Людям предстоит слиться с машинами для
Евгений Плющенко показал поклонникам в Instagram
Звезда «Дома-2» Александра Шева продолжает
Просмотреть все новости