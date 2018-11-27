Инопланетяне внимательно следили за полетом Falcon 9





Напомним, что старт ракеты-носителя со спутником связи Катара на борту состоялся совсем недавно. С тех пор специалисты успели провести тщательный анализ записей, сделанных камерами, установленными на Falcon 9. Оказалось, что одна из них смогла запечатлеть НЛО, который предпочел находиться на расстоянии, начиная с самого старта. Уфологи заметили подвижность объекта, постоянно менявшего свое место расположения.Периодически инопланетяне уменьшали радиус своего облета вокруг ракеты-носителя. Такие маневры могли сперва натолкнуть на мысль о желании атаковать Falcon 9. Сам Илон Маск уже успел выразить недовольство в связи с интересом, вызванным к его космической программе со стороны «Черного рыцаря». Именно так уфологи идентифицировали корабль инопланетян, который предположительно ведет регулярные полеты рядом с Землей.