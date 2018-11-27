Агата Муцениеце продемонстрировала стройную фигуру в Instagram
Агата Муцениеце в своем аккаунте Instagram обнародовала новое фото. Актриса решила данным образом опровергнуть выдуманные слухи о ее беременности.
На данной публикации артистка позирует в красной водолазке, демонстрируя стройную фигуру. Фанаты заявили, что Агата Муцениеце за последнее время очень похудела. Стоит отметить, что некоторое время назад артистка ради роли набирала вес, а теперь чтобы вернуть прежнюю фигуру, она активно занимается спортом. Пост в течение суток собрал свыше 92 тысяч отметок «Нравится» и около 300 комментариев.
Ранее «Dni24» сообщал, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин, поздравили Бориса Гребенщикова с днем рождения. Рок-музыкант 27 ноября отмечает свой 65-летний юбилей.
На данной публикации артистка позирует в красной водолазке, демонстрируя стройную фигуру. Фанаты заявили, что Агата Муцениеце за последнее время очень похудела. Стоит отметить, что некоторое время назад артистка ради роли набирала вес, а теперь чтобы вернуть прежнюю фигуру, она активно занимается спортом. Пост в течение суток собрал свыше 92 тысяч отметок «Нравится» и около 300 комментариев.
Ранее «Dni24» сообщал, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин, поздравили Бориса Гребенщикова с днем рождения. Рок-музыкант 27 ноября отмечает свой 65-летний юбилей.