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Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Бориса Гребенщикова с 65-летием

Во вторник на официальном сайте Кремля была обнародована телеграмма, в которой глава России Владимир Путин и Дмитрий Медведев, являющийся премьер-министром РФ, поздравили Бориса Гребенщикова с его юбилеем. Рок-музыканту 27 ноября исполнилось 65 лет.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Бориса Гребенщикова с 65-летием


Президент написал, что Борис Гребенщиков твердо следует своим музыкальным принципам, а также идеям. По мнению главы, музыкант своими произведениями оставили отклик в сердцах слушателей в России и за рубежом. При этом Дмитрий Анатольевич отметил активное участие коллектива "Аквариум", который создан Борисом Борисовичем, в благотворительной деятельности, заслуживающее благодарности и глубокого уважения.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Бориса Гребенщикова с 65-летием


Стоит напомнить, что Борис Гребенщиков родился в Санкт-Петербурге 27 ноября 1953 г. В 1972 г. вместе со школьным другом Анатолием Гуницким создал музыкальную группу "Аквариум", в которой стал гитаристом и вокалистом. Борис Борисович также является автором большинства композиций коллектива.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:03

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