Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили Бориса Гребенщикова с 65-летием





Президент написал, что Борис Гребенщиков твердо следует своим музыкальным принципам, а также идеям. По мнению главы, музыкант своими произведениями оставили отклик в сердцах слушателей в России и за рубежом. При этом Дмитрий Анатольевич отметил активное участие коллектива "Аквариум", который создан Борисом Борисовичем, в благотворительной деятельности, заслуживающее благодарности и глубокого уважения.Стоит напомнить, что Борис Гребенщиков родился в Санкт-Петербурге 27 ноября 1953 г. В 1972 г. вместе со школьным другом Анатолием Гуницким создал музыкальную группу "Аквариум", в которой стал гитаристом и вокалистом. Борис Борисович также является автором большинства композиций коллектива.