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Муж Полины Гагариной получил домашнюю травму

На странице супруга Полины Гагариной в социально сети Instagram появился новый пост. В публикации Дмитрий Исхаков рассказал, как получил домашнюю травму.

Муж Полины Гагариной получил домашнюю травму

Муж знаменитой исполнительницы Полины Гагариной редко показывает в Instagram публикации из своей личной жизни. Но несколько часов назад Дмитрий Исхаков опубликовал новый пост. В комментарии к снимку он написал, что главное правило любого шеф-повара - это идти до конца и готовить во что бы то ни стало. Также супруг Полины Гагариной рассказал, что он получит травму во время готовки, но залепил ее пластырем и продолжил свое дело дальше. Ведь супруга всегда должна быть накормлена.

Муж Полины Гагариной получил домашнюю травму

Подписчики Дмитрия Исхакова начали писать: "Супруга должна быть полностью сытая, иначе хана - это в точку", " Мне вас жалко, но жена - святое. Особенно такая, как Полина Гагарина", "Отступать некуда, ведь позади жена, при чем голодная!", "Идеальные отношения даются потом и даже кровью!)", "Голодная супруга хуже всяких ранений", "Вы-святой! Все бы так рассуждали, а то мужчины целыми -невредимыми руками ничего не делают".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

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